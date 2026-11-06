Lừa tiền nhiều người, một phụ nữ lãnh án

Để có tiền tiêu xài mà không phải lao động, Nguyễn Thị Hồng Hợp (sinh năm 1988, không có nơi ở cố định) đã lừa nhiều người góp vốn kinh doanh, đầu tư tài sản, dùng giấy tờ giả để thế chấp vay tiền... rồi chiếm đoạt. Hành vi của bị cáo đã phải trả giá bằng 11 năm 6 tháng tù.

Theo hồ sơ, trong quá trình làm quen với vợ chồng ông V.M.N (trú xã Khánh Sơn), Hợp lấy tên giả là Nguyễn Thị Ngọc Linh. Sau đó, Hợp ký hợp đồng thuê nhà đất của gia đình ông N. để kinh doanh một quán ăn.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Hợp.

Khoảng tháng 3-2023, Hợp nhờ ông N. giới thiệu với bà L.T.L (xã Khánh Sơn) để vay 30 triệu đồng. Hợp cũng lấy tên giả Nguyễn Thị Ngọc Linh và nói dối là vay để đầu tư kinh doanh quán ăn. Bà L. cho Hợp vay mà không làm giấy tờ. Thấy dễ dàng, Hợp lại hỏi vay bà L. số tiền lớn hơn thì bà L. yêu cầu có tài sản thế chấp. Hợp đã đưa cho bà L. 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (giấy chứng nhận - GCN) của một người quen đang gửi Hợp nhờ làm thủ tục sang tên. Hợp nói dối đây là GCN 2 thửa đất do Hợp và bạn góp tiền mua nhưng chưa sang tên. Sau đó, Hợp nhiều lần vay tiền của bà L. rồi xin mượn lại 2 GCN này với lý do cần làm thủ tục sang tên. Khi bà L. yêu cầu Hợp trả lại 2 GCN thì Hợp lại mượn 2 GCN đứng tên vợ chồng ông N. để đưa cho bà L. làm tin. Do Hợp không trả tiền, bà L. không cho vay tiếp và đối chiếu, chốt nợ 1,5 tỷ đồng. Hợp đã viết xác nhận vay tiền, cam kết thời hạn trả nợ và sử dụng toàn bộ quán ăn mà Hợp thuê của ông N. làm tài sản bảo đảm.

Để kéo dài việc trả nợ và khiến bà L. tin tưởng, Hợp đưa cho bà L. xem ảnh chụp giấy nộp tiền kiêm lệnh chỉ của một quỹ tín dụng nhân dân (do Hợp đặt làm giả trên mạng Internet), thể hiện nội dung có người đã chuyển 20 tỷ đồng vào tài khoản của bạn trai Hợp. Tháng 6-2023, đến hạn trả nợ, Hợp tiếp tục viết giấy cam kết trả nợ, xác định nếu không trả 1,5 tỷ đồng sẽ giao toàn bộ tài sản trên đất và 2/3 diện tích đất của quán ăn trên. Để bà L. không đòi tiền, Hợp còn cho bà xem hình ảnh giấy nộp tiền (do Hợp đặt làm giả trên mạng Internet), thể hiện nội dung một người đã chuyển 2,2 tỷ đồng vào tài khoản của bà L. Đến khi kiểm tra tài khoản, bà L. thấy không có tiền chuyển vào và tìm hiểu thì được biết Hợp dùng tên giả để vay tiền; nhà, đất ở quán ăn là của nhà ông N.

Khoảng tháng 4-2023, Hợp còn lên mạng Internet đặt làm giả 1 GCN diện tích hơn 2.000m2 tại xã Khánh Sơn mang tên Hợp, rồi thế chấp cho chồng bà L. để vay tiền 5 lần với tổng số 131 triệu đồng. Hợp còn nhờ ông này cầm cố 1 xe máy với giá 7 triệu đồng. Ông này đã đưa tiền nhưng không giữ xe.

Tòa tuyên án.

Ngoài ra, lợi dụng quen biết bà B.T.T.H, chủ cửa hàng vật liệu xây dựng ở xã Khánh Sơn, tháng 5-2023, Hợp nói dối có người ở khu vực gần đó bán máy múc với giá 195 triệu đồng, nếu mua có thể bán lại với giá 235 triệu đồng và rủ bà H. cùng góp tiền mua kiếm lời. Tin Hợp, bà H. đã 2 lần chuyển tiền cho Hợp với tổng số 130 triệu đồng. Nhận tiền xong, Hợp sử dụng tiêu xài cá nhân hết, không mua máy múc.

Điều tra cho thấy, GCN đứng tên Hợp là giả. Từ tháng 3 đến tháng 5-2023, Hợp đã đưa ra nhiều thông tin gian dối về tài sản cá nhân, góp vốn, đầu tư kinh doanh, thế chấp GCN giả để vay, nhận tiền của các bị hại rồi chiếm đoạt hơn 1,76 tỷ đồng.

Vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử và tuyên phạt bị cáo Hợp 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 1 năm 6 tháng tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, tổng hợp hình phạt thành 11 năm 6 tháng tù.

Được biết, ngoài số tiền lừa đảo trên, Hợp còn mua nợ vật liệu xây dựng, thiết bị xây dựng của nhiều người với số tiền hơn 1 tỷ đồng và 7,5 chỉ vàng, mới trả hơn 181 triệu đồng. Tòa xác định đây là giao dịch dân sự nên không xem xét xử lý hình sự.