Lửa bao trùm kho nguyên liệu của nhà máy giấy ở Cần Thơ.

Sáng sớm 20/11, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã có mặt tại Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam ở Cụm công nghiệp Phú Hữu A, xã Châu Thành, TP Cần Thơ - nơi xảy ra vụ cháy kho nguyên liệu vào tối qua để theo dõi công tác chữa cháy.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (đứng giữa) có mặt tại hiện trường từ sáng sớm.

Tại hiện trường, hàng ngàn cuộn giấy hỗn hợp, bìa các tông cháy đen nằm ngổn ngang. Lực lượng phòng cháy vẫn túc trực.

Trước đó, khoảng 23h ngày 19/11, đám cháy bùng lên và bao trùm khoảng 20.000m2 kho nguyên liệu của nhà máy. Lực lượng chức năng phải huy động hơn 20 xe chữa cháy cùng hàng trăm người của nhà máy tham gia ứng cứu.

Do kho nguyên liệu là giấy hỗn hợp và bìa các tông nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm diện tích khoảng 20.000m2. Khói lửa bốc cao, có thể quan sát từ khoảng cách xa.

Trong kho rộng hàng nghìn mét vuông là các loại giấy hỗn hợp, bìa các tông.

Kho nguyên liệu của nhà máy có tổng diện tích hơn 50.000m2. kho đang chứa khoảng 60.000 tấn nguyên liệu; riêng khu vực xảy ra cháy có khoảng 30.000 tấn. Khối lượng nguyên liệu tập trung lớn khiến việc tiếp cận, khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy gặp nhiều khó khăn.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Cần Thơ đã đến hiện trường, triển khai phương án chữa cháy. Công an thành phố huy động hơn 20 xe chữa cháy, hơn 120 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với hơn 200 người thuộc lực lượng chữa cháy tại chỗ của nhà máy tham gia ứng cứu.

Lực lượng chức năng cố gắng khoanh vùng ngọn lửa.

Các lực lượng chia thành nhiều mũi, tập trung tiếp cận, khoanh vùng và cô lập khu vực cháy, đồng thời ngăn lửa lan sang các nhà xưởng sản xuất và khu văn phòng của doanh nghiệp. Bước đầu, đám cháy được khống chế, không để lan sang các khu vực lân cận.

Tuy nhiên, đến 6h30 ngày 20/11, công tác chữa cháy vẫn được triển khai khẩn trương, lực lượng chức năng tiếp tục nỗ lực dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Ngọn lửa bao trùm kho nguyên liệu, tối 19/11.

Đại tá Lê Đức Bảy, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ huy công tác chữa cháy. Khoảng 5h30 cùng ngày, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các đơn vị phối hợp, tập trung lực lượng, phương tiện khẩn trương chữa cháy.

Về thiệt hại ban đầu, có một người thuộc lực lượng chữa cháy tại chỗ của nhà máy bị thương và được đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân vụ cháy đang được xác minh, làm rõ, giá trị thiệt hại tài sản hiện chưa được công bố.

Nhà máy giấy Lee & Man Việt Nam thuộc Tập đoàn Giấy Lee & Man (Hong Kong, Trung Quốc), có diện tích khoảng 82,8ha, công suất thiết kế 420.000 tấn giấy bao bì mỗi năm. Nhà máy nằm ven sông Hậu, tại khu vực trước đây thuộc tỉnh Hậu Giang.