Lừa người dân gửi tiền hộ vào Hợp tác xã, chiếm đoạt hơn 2,4 tỉ đồng

Ngày 15/10, VKSND tỉnh Phú Thọ thông tin, đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can Hoàng Thị Vui (SN 1958, trú tại thôn Đồng Chung, xã Thượng Long, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng sự tin tưởng của người dân và việc từng có thời gian làm việc tại Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp xã Thượng Long, Hoàng Thị Vui đã đưa ra thông tin gian dối về việc Hợp tác xã tiếp tục nhận tiền gửi của người dân để tạo lòng tin, từ đó nhận tiền của nhiều người với lý do gửi hộ vào Hợp tác xã rồi chiếm đoạt.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ lấy lời khai Hoàng Thị Vui (áo xanh).

Mặc dù biết từ năm 2014, Hợp tác xã đã dừng hoạt động cho vay, không gia hạn các khoản vay và không huy động tiền gửi của người dân, Hoàng Thị Vui vẫn đưa ra thông tin rằng Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp tiếp tục nhận tiền gửi, khiến nhiều người tin tưởng giao tiền nhờ gửi hộ.

Với thủ đoạn trên, từ năm 2024 đến tháng 3/2026, Hoàng Thị Vui đã chiếm đoạt tiền của 15 người dân trên địa bàn xã Thượng Long, với tổng số tiền hơn 2,4 tỉ đồng.

Căn cứ vào những chứng cứ thu thập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Thị Vui để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.