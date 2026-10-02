Lửa lớn thiêu rụi di tích lịch sử nổi tiếng của St. Petersburg

Hiện trường vụ cháy Miller House ở St. Petersburg, ngày 1/10/2026.

Ngọn lửa bùng phát vào tối 1/10, đã nhanh chóng lan rộng khắp tòa nhà 3 tầng đồ sộ, nằm ngay đối diện nhà thờ Saint Isaac nổi tiếng.

Các video từ hiện trường được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, gần như toàn bộ tòa nhà bị nhấn chìm trong biển lửa. Lửa bốc ra từ các cửa sổ và những cột khói đen dày đặc bốc cao lên bầu trời đêm.

Được xây dựng vào cuối thế kỷ 18, tòa nhà Miller được đặt tên theo chủ nhân của nó vào cuối thế kỷ 19, Đại tá Karl Miller.

Tòa nhà nổi tiếng với nội thất trang trí công phu mang giá trị lịch sử và nghệ thuật, bao gồm các họa tiết trang trí bằng vữa, lò sưởi, gạch lát và các yếu tố gỗ tự nhiên.

Sau Cách mạng năm 1917, Miller được quốc hữu hóa và từng là khu chung cư cho đến những năm 2010 khi được xếp vào danh sách cần cải tạo.

Năm 2021, nó được thêm vào danh sách di sản văn hóa khu vực.

Công tác sửa chữa và cải tạo bắt đầu vào mùa xuân năm ngoái, với kế hoạch của chủ sở hữu tòa nhà là biến nó thành một khu chung cư cao cấp.

Theo lực lượng cứu hỏa, đám cháy đã thiêu rụi một khu vực rộng 2.000m2.

Gần 40 xe cứu hỏa và 165 lính cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường.

Tại một thời điểm nào đó, ngọn lửa đã lan sang tòa nhà dân cư bên cạnh, dẫn đến việc sơ tán khẩn cấp.

Truyền thông địa phương đưa tin, trích dẫn lời nhân chứng, vụ cháy được cho là đã gây sập mái và sàn nhà.

Các nhân chứng cũng cho biết, ngọn lửa lan nhanh khắp toàn bộ tòa nhà chỉ trong vài phút.

Cảnh sát đã được điều động đến hiện trường, và nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra.

Theo RT