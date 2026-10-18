Lừa lấy ô tô đem cầm cố rồi trộm lại, lĩnh 24 năm 6 tháng tù

Bị cáo Đỗ Văn Bình tại phiên tòa.

TAND TP Quảng Ninh vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Bình (SN 1995, quê Thanh Hóa, trú tại phường Quang Hanh, TP Quảng Ninh) 12 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 12 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 24 năm 6 tháng tù.

Theo cáo trạng của VKSND TP Quảng Ninh, Bình và anh Nguyễn Trọng Hoàng (SN 1993) là bạn, ở gần nhà nhau. Tháng 2/2025, sau khi chấp hành xong án tù trở về địa phương, biết anh Hoàng kinh doanh dịch vụ cho thuê ô tô tự lái, Bình xin tìm khách thuê xe để hưởng 20% hoa hồng.

Ngày 27/5/2025, cần tiền tiêu xài, Bình nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc ô tô Ford Ranger của anh Hoàng. Bình nói dối có khách muốn thuê xe trong 2 ngày. Tin tưởng bạn, anh Hoàng giao xe mà không lập hợp đồng.

Sau khi nhận xe, Bình mang đến nhà anh Nguyễn Văn Hà cầm cố, nói đây là xe mua lại của bạn nhưng chưa làm thủ tục sang tên. Anh Hà đồng ý cho Bình vay 140 triệu đồng. Sau khi trừ tiền lãi tháng đầu, Bình nhận 126 triệu đồng và tiêu xài hết.

Không có tiền chuộc xe, Bình tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội để lấy lại phương tiện, mang trả cho anh Hoàng.

Biết chiếc ô tô đang do anh Nguyễn Văn Khương sử dụng và đỗ tại một bãi đất trống ở phường Cao Xanh, khoảng 3h ngày 7/9/2025, Bình dùng chìa khóa dự phòng đã mượn của anh Hoàng đến lấy trộm xe. Sau đó, Bình đưa phương tiện về trả cho chủ sở hữu.

Sáng cùng ngày, phát hiện chiếc ô tô bị mất, anh Khương trình báo cơ quan Công an. Theo kết quả định giá, chiếc xe trị giá 560 triệu đồng.

Trước đó, ngày 27/3/2024, Bình bị TAND TP Cẩm Phả, nay là TAND khu vực 3, TP Quảng Ninh, tuyên phạt 14 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Bị cáo chấp hành xong hình phạt tù ngày 25/1/2025 nhưng tiếp tục phạm tội khi chưa được xóa án tích.

Khi quyết định hình phạt, HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đồng thời áp dụng tình tiết tăng nặng “tái phạm” đối với bị cáo.