Bị cáo Trần Duy Hùng tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Ngọc Minh

Theo hồ sơ vụ án, tháng 1/2022, ông Dương Q. M. (trú ở xã Phú Hồ, TP. Huế) nhờ Hùng làm thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 402, tờ bản đồ số 12 từ tên cha sang tên mình, đồng thời nhập thửa đất số 401 vào thửa đất này. Hai bên thỏa thuận chi phí 60 triệu đồng, Hùng nhận trước 50 triệu đồng và hứa hoàn thành trước ngày 27/7/2022. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hùng không thực hiện các thủ tục như thoả thuận mà sử dụng vào mục đích cá nhân.

Sau đó, ông M. tiếp tục nhờ Hùng làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 522, tờ bản đồ số 13, diện tích 1.000m². Hùng đưa ra mức chi phí 340 triệu đồng và nhận trước 200 triệu đồng vào ngày 28/2/2022. Lấy lý do hồ sơ phức tạp, cần thêm chi phí, Hùng tiếp tục yêu cầu ông Minh đưa thêm 150 triệu đồng. Đến ngày 31/5/2022, tổng số tiền Hùng nhận của ông M. là 400 triệu đồng, tuy nhiên Hùng không thực hiện bất kỳ thủ tục nào liên quan đến các thửa đất.

Cuối năm 2022, Hùng tiếp tục nảy sinh ý định chiếm đoạt quyền sử dụng thửa đất số 402 để lấy tiền trả nợ và đầu tư bất động sản. Bị cáo nói dối ông M. rằng cần lập hợp đồng ủy quyền toàn quyền định đoạt thửa đất để thuận lợi cho việc hoàn tất thủ tục. Tin tưởng, ngày 28/12/2022, ông M. ký hợp đồng ủy quyền cho Hùng tại văn phòng công chứng với thời hạn 4 tháng.

Ngay ngày hôm sau, Hùng sử dụng hợp đồng ủy quyền để lập hợp đồng chuyển nhượng thửa đất trên cho vợ chồng ông Nguyễn Văn Bình và bà Trương Thị Ny với giá 400 triệu đồng mà không thông báo cho ông M.. Sau khi thỏa thuận, ông Bình chuyển trước 300 triệu đồng. Thông qua Trần Hữu Lộc làm trung gian nhận tiền, Hùng được chuyển 140 triệu đồng sau khi khấu trừ các khoản lãi và nợ.

Đến ngày 6/1/2023, Hùng tiếp tục đề nghị ông Bình cho vay thêm 300 triệu đồng, sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm tài sản bảo đảm. Sau khi khấu trừ lãi và chi phí, Hùng nhận 227 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này đều được bị cáo sử dụng vào mục đích cá nhân.

Do Hùng không trả được nợ, vợ chồng ông Bình tiến hành thủ tục sang tên thửa đất. Tháng 8/2023, khi phát hiện quyền sử dụng đất đã được chuyển nhượng cho người khác, ông M. tìm gặp Hùng nhưng không được giải quyết. Đến ngày 2/4/2025, ông M. gửi đơn tố giác đến Công an TP. Huế.

Theo kết luận định giá, thửa đất số 402 có giá trị 826.475.000 đồng. Tổng giá trị tài sản Hùng chiếm đoạt của ông M. là 1.226.475.000 đồng, gồm 400 triệu đồng tiền mặt và quyền sử dụng đất.

Đáng chú ý, Hùng từng bị TAND TP. Huế (cũ) tuyên phạt 2 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 29/4/2025, bị cáo tiếp tục bị tuyên phạt 2 năm tù về các tội liên quan đến làm giả và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt, Hùng phải chấp hành 4 năm tù.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ, chứng cứ và lời khai tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Trần Duy Hùng 13 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.