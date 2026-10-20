Lụa Là Vang Sắc: Lan tỏa tình yêu nghệ thuật truyền thống trong giới trẻ

Đây cũng là sự kiện đặc biệt nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức, hứa hẹn trở thành một không gian hội tụ tinh hoa nghệ thuật dân tộc, nơi lụa Việt và âm nhạc truyền thống hòa quyện, tạo nên sắc màu văn hóa độc đáo và đầy cảm xúc.

Liên hoan Nghệ thuật Việt Nam do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp cùng Công ty Truyền thông & Giải trí Hanoi Eventmore cùng các đơn vị đồng hành tổ chức

Festival Âm nhạc và nghệ thuật truyền thống Việt Nam “Lụa Là Vang Sắc 2026” thuộc hệ thống Liên hoan nghệ thuật Việt Nam, là sự kiện nghệ thuật quy mô toàn quốc, được tổ chức nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống Việt Nam.

Liên hoan dành cho các thí sinh thanh thiếu nhi và lứa tuổi mở rộng từ 5 - 22 tuổi dự thi các lĩnh vực: Âm nhạc truyền thống (nhạc cụ dân tộc, hát dân ca, quan họ, nhã nhạc Cung đình Huế); hạng mục múa (múa dân gian, dân gian đương đại, múa dân tộc, múa Cung đình Huế); bao gồm đăng ký cá nhân và theo nhóm trình diễn.

Lụa Là Vang Sắc 2026 hướng tới việc phát hiện, bồi dưỡng và khích lệ những tài năng trẻ trong các lĩnh vực âm nhạc dân tộc, nghệ thuật múa truyền thống và các loại hình nghệ thuật biểu diễn đặc sắc của dân gian Việt Nam. Đồng thời kết nối các cơ sở đào tạo nghệ thuật, các trung tâm năng khiếu và các nghệ sĩ, nhà giáo, nhà chuyên môn trong lĩnh vực âm nhạc và múa truyền thống như: TS, NSND Trần Ly Ly, Thượng tá, Thạc sĩ Nguyễn Phương Mai PGS.TS.NGƯT Nguyễn Bình Định, Thạc sĩ, Ca sĩ Nguyễn Phương Thanh, Á quân Sao mai 2011; Giảng viên Nguyễn Thu Hải, TS Lê Hoàng Huệ Hương; nhà báo Bùi Việt Cường

Đại diện Ban tổ chức và các đại biểu khách mời chương trình.

TS. Nguyễn Đức Hiển, Viện phó Viện Dân gian Việt Nam phát biểu tại Lễ phát động

Đánh giá về chương trình, TS. Nguyễn Đức Hiển, Viện phó Viện Dân gian Việt Nam bày tỏ, điều đáng trân trọng là qua các tiết mục dự thi, các thí sinh có thể thể hiện tình yêu và sự gắn bó với âm nhạc và nghệ thuật dân tộc, góp phần gìn giữ những giá trị truyền thống. Việc kết hợp cách thể hiện trẻ trung, hiện đại cũng tạo thêm sức sống cho âm nhạc Việt Nam. Ông cho rằng đây là một sân chơi bổ ích, giúp các em có cơ hội rèn luyện, trải nghiệm và phát huy khả năng nghệ thuật.

Vòng trình diễn VNAF Gala Festival Âm nhạc và nghệ thuật truyền thống - Lụa Là Festival 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 28 - 29/11 tại Nhà hát Chèo Hà Nội và Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương, TP Hà Nội. Các thí sinh có cơ hội tranh hạng Nhất, Nhì, Ba chung cuộc với các phần thưởng, cúp và chứng nhận tham gia do Ban tổ chức trao tặng, đồng thời có cơ hội được trình diễn tại Gala đặc biệt vào tháng 12/2026 dành cho những tiết mục ấn tượng nhất

Đồng thời Ban tổ chức sẽ trích một phần kinh phí đóng góp vào dự án thiện nguyện “Thư viện nâng cánh ước mơ” dành cho trẻ em vùng lũ do Báo Thiếu niên tiền phong và nhi đồng phát động, nhằm chia sẻ những khó khăn với trẻ em vùng cao và dân tộc thiểu số.