Lừa góp vốn, 'nữ quái' ở Đà Nẵng chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Mỹ Hạnh (SN 1990, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trần Thị Mỹ Hạnh. (Ảnh: C.A)

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 7/2025, lợi dụng mối quan hệ quen biết, Hạnh đưa ra thông tin gian dối về việc có các lô hàng sỉ, hàng thanh lý, hàng gia dụng, điện máy, quần áo,... cần góp vốn để mua bán, sang tay nhằm hưởng lợi nhuận cao.

Để tạo lòng tin, Hạnh sử dụng hình ảnh, video hàng hóa lấy từ các hội nhóm trên mạng xã hội, tự đưa ra giá trị lô hàng, mức lợi nhuận và thời gian hoàn vốn. Sau khi nhận tiền của người góp vốn, Hạnh dùng một phần tiền để trả gốc, lợi nhuận cho những người góp vốn trước, qua đó tạo lòng tin và tiếp tục huy động số tiền lớn hơn.

Tuy nhiên, thực tế Hạnh sử dụng tiền của những người góp vốn để trả nợ, đóng biêu, chi tiêu cá nhân và trả cho những người góp vốn trước. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Hạnh đã chiếm đoạt của 3 bị hại với tổng số tiền hơn 15,4 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng đề nghị cá nhân, tổ chức nào đã chuyển tiền, góp vốn cho Trần Thị Mỹ Hạnh với phương thức, thủ đoạn tương tự cần sớm liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng, địa chỉ số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng, hoặc Điều tra viên Lê Thanh An, số điện thoại 0905.680.890 để trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.