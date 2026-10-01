Lừa góp vốn mua hàng lợi nhuận cao, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng

Theo kết quả điều tra bước đầu, từ tháng 7/2025, lợi dụng mối quan hệ quen biết, Trần Thị Mỹ Hạnh đưa ra thông tin gian dối về việc có các lô hàng sỉ, hàng thanh lý, hàng gia dụng, điện máy, quần áo... cần góp vốn để mua bán, sang tay nhằm hưởng lợi nhuận cao.

Để tạo lòng tin và huy động tiền, Hạnh sử dụng hình ảnh, video hàng hóa lấy từ các hội nhóm trên mạng xã hội, tự đưa ra giá trị lô hàng, mức lợi nhuận và thời gian hoàn vốn.

Đối tượng Trần Thị Mỹ Hạnh tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Sau khi nhận tiền của người góp vốn, đối tượng này sử dụng một phần tiền để trả gốc, lợi nhuận cho những người góp vốn trước nhằm tạo lòng tin và tiếp tục huy động số tiền lớn hơn.

Thực tế, Hạnh không thực hiện việc kinh doanh các lô hàng như thông tin đã đưa ra mà sử dụng tiền của những người góp vốn để trả nợ, đóng biêu (hụi), chi tiêu cá nhân và trả cho những người góp vốn trước.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Hạnh đã chiếm đoạt của 3 bị hại với tổng số tiền hơn 15,4 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đề nghị cá nhân, tổ chức nào đã chuyển tiền, góp vốn cho Trần Thị Mỹ Hạnh với phương thức, thủ đoạn tương tự, sớm liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP (47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu) hoặc Điều tra viên Lê Thanh An, số điện thoại 0905.680.890 để trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan, phục vụ công tác điều tra và giải quyết theo quy định pháp luật.