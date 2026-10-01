Lừa góp vốn kinh doanh, chiếm đoạt hơn 15 tỷ của người quen

Ngày 1/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Mỹ Hạnh (SN 1990, trú phường Thanh Khê) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Được biết từ giữa năm 2025, Trần Thị Mỹ Hạnh đưa ra thông tin gian dối về việc có các lô hàng sỉ, hàng thanh lý, hàng gia dụng, điện máy, quần áo… cần góp vốn để mua bán, sang tay nhằm hưởng lợi nhuận cao. Đối tượng Hạnh nhắm tới là những người có quan hệ thân quen từ trước.

Để tạo lòng tin và huy động tiền, Hạnh sử dụng hình ảnh, video hàng hóa lấy từ các hội nhóm trên mạng xã hội, tự đưa ra giá trị lô hàng, mức lợi nhuận và thời gian hoàn vốn. Sau khi nhận tiền của người góp vốn, Hạnh sử dụng một phần tiền để trả gốc, lợi nhuận cho những người góp vốn trước nhằm tạo lòng tin và tiếp tục huy động số tiền lớn hơn.

Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị Mỹ Hạnh.

Tuy nhiên, thực tế Hạnh không thực hiện việc kinh doanh các lô hàng như đã thông tin mà sử dụng tiền của những người góp vốn vào việc trả nợ, đóng biêu, chi tiêu cá nhân và trả cho những người góp vốn trước. Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định Hạnh đã chiếm đoạt của 3 bị hại với tổng số tiền hơn 15,4 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông báo cho cá nhân, tổ chức nào đã chuyển tiền, góp vốn cho Trần Thị Mỹ Hạnh đề nghị sớm liên hệ để trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan và giải quyết theo quy định pháp luật.