Bị cáo Huỳnh Thị Thanh Hiền tại phiên tòa xét xử.

Theo cáo trạng, để thực hiện các hoạt động kinh doanh đầu tư bất động sản, Huỳnh Thị Thanh Hiền thành lập các doanh nghiệp do Hiền tự đứng tên giám đốc hoặc nhờ người khác đứng tên giám đốc nhưng Hiền là người điều hành hoạt động của công ty. Khoảng năm 2017, Hiền quen biết với bà Nguyễn Thị Thương (trú phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Từ đầu năm 2018 đến ngày 17-1-2020, bà Thương nhiều lần chuyển tiền cho Hiền để góp vốn thực hiện các dự án bất động sản.

Cụ thể, góp vốn 25 tỷ đồng vào dự án căn hộ “Aparment Đảo Xanh” tại phường Hòa Cường theo Hợp đồng góp vốn ngày 1-11-2018. Sau khi hoàn thành dự án, số tiền góp vốn và lợi nhuận tại dự án mà bà Thương được nhận là 32,5 tỷ đồng. Góp vốn 22 tỷ đồng vào dự án căn hộ “The Summit Building” tại phường Thanh Khê theo Giấy xác nhận đã nhận tiền góp vốn ngày 17-6-2019. Sau khi hoàn thành dự án, số tiền góp vốn và lợi nhuận tại dự án mà bà Thương được nhận là 32 tỷ đồng. Góp vốn số tiền 25 tỷ đồng vào dự án tại 3 lô đất A6-3, A2-5, A2-6 đường Lê Đức Thọ (phường Sơn Trà) theo Giấy xác nhận góp vốn ngày 1-12-2019 của Công ty Đất Kinh Tuyến Số Một.

Đối với 2 dự án căn hộ “Aparment Đảo Xanh” và căn hộ “The Summit Building”, tổng số tiền góp vốn và lợi nhuận mà bà Thương được hưởng là 64,5 tỷ đồng. Đầu năm 2020, bà Hiền đã thanh toán cho bà Thương số tiền 20,5 tỷ đồng. Số tiền mà bà Thương còn lại tại hai dự án nêu trên là 44 tỷ đồng.

Ngày 17-1-2020, Huỳnh Thị Thanh Hiền và bà Thương thoả thuận thống nhất để bà Thương góp vốn tổng số tiền 76,869 tỷ đồng (trong đó 69 tỷ đồng góp vốn theo giấy xác nhận trước đó và góp vốn thêm 7,869 tỷ đồng) để cùng thực hiện 4 dự án tại lô A6-3, lô A2-5&6, lô A2-3&4 đường Lê Đức Thọ và Dự án tại lô đất đường Hoài Thanh theo Hợp đồng góp vốn ký kết giữa Công ty Đất Kinh Tuyến Số Một. Tại hợp đồng góp vốn, Hiền xác định Công ty Đất Kinh Tuyến Số Một hiện đang là chủ sở hữu của các lô đất nói trên và đang tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện dự án.

Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định, đối với lô A6-3 đường Lê Đức Thọ, ngày 15-11-2019, bà Huỳnh Thị Thanh Hiền với vai trò là Phó giám đốc Công ty New Day ký hợp đồng đặt cọc với ông Nguyễn Quang Lân (1975, trú thành phố Hà Nội) để mua lô đất A6-3 Lê Đức Thọ với giá hơn 43,7 tỷ đồng. Sau đó, bà Hiền chuyển nhượng lại lô A6-3 đường Lê Đức Thọ cho người khác để trả nợ.

Đối với các lô đất A2-3&4 và A2-5&6 đường Lê Đức Thọ, ngày 22-11-2019, Hiền ký hợp đồng đặt cọc với ông Lê Chí C. (trú phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) để mua lô đất A2-6 đường Lê Đức Thọ với giá 18,9 tỷ đồng. Sau đó, bà Hiền chuyển nhượng lô đất này cho người khác để trả nợ.

Sau đó, bà Hiền tiếp tục đặt cọc mua 3 lô đất A2-3, A2-4, A2-5 đường Lê Đức Thọ. Tuy nhiên, sau khi ký kết hợp đồng đặt cọc, đến thời gian chuyển nhượng, bà Hiền đã bỏ cọc, không thực hiện thanh toán đủ tiền mua bán để nhận chuyển nhượng đối với 3 lô đất A2-3, A2-4, A2-5 như thoả thuận.

Đến ngày 9-11-2022, Huỳnh Thị Thanh Hiền tiếp tục ký “Phụ lục hợp đồng góp vốn” với bà Thương để điều chỉnh, bổ sung cho Hợp đồng góp vốn ngày 17-1-2020 về việc chuyển số tiền 28 tỷ đồng là tiền góp vốn và phân chia lợi nhuận của dự án Hoài Thanh sang góp vốn tại dự án khác. Các điều khoản khác của hợp đồng góp vốn không thay đổi, số tiền bà Nguyễn Thị Thương góp vốn vào 3 dự án tại lô A6-3, A2-3&4, A2-5&6 đường Lê Đức Thọ là hơn 54,3 tỷ đồng.

Theo kết quả trả lời của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng (nay là Sở Tài chính), từ trước đến nay không có dự án nào xin cấp phép đầu tư và triển khai tại các lô đất A6-3, A2-3, A2-4, A2-5, A2-6 đường Lê Đức Thọ.

Theo Công văn số 9281/SXD-VP ngày 22-11-2024 của Sở Xây dựng TP Đà Nẵng về việc thẩm định Phương án kiến trúc, cấp Giấy phép xây dựng dự án tại các lô đất A6-3, A2-3, A2-4, A2-5, A2-6 đường Lê Đức Thọ thì hiện nay chỉ có cấp phép 1 Giấy phép xây dựng số 18/GPXD ngày 18-6-2022 đối với dự án căn hộ du lịch cho Công ty New Day (thời điểm này Huỳnh Thị Thanh Hiền đã chuyển nhượng Công ty cho bà Võ Thị Mai L.) tại lô đất A6-3. Đối với các lô đất A2-3, A2-4, A2-5, A2-6 còn lại, Sở Xây dựng mới chỉ mới hướng dẫn thủ tục để thực hiện dự án.

Trên cơ sở chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định bà Hiền có hành vi thông tin gian dối về việc mình là chủ sở hữu và đang thực hiện dự án tại 5 lô đất A6-3, A2-3&4, A2-5&6 đường Lê Đức Thọ để ký kết hợp đồng góp vốn và phụ lục hợp đồng góp góp vốn, chiếm đoạt của bà Thương số tiền hơn 54,3 tỷ đồng.

Qua xem xét lời khai của bị cáo, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Thanh Hiền 20 năm tù tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.