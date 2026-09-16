Lừa góp vốn buôn đất, người phụ nữ chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng của nhiều người

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ năm 2023 đến cuối năm 2025, Võ Thị Ngân rủ một số người góp tiền đầu tư, mua bán bất động sản. Thời gian đầu, sau mỗi vụ đầu tư đất xong, Ngân trả tiền gốc và lợi nhuận cho người góp vốn đầy đủ, đúng hẹn nên tạo được sự tin tưởng. Về sau, hoạt động kinh doanh thua lỗ, mất tiền vì đầu tư trên mạng nên Ngân nảy sinh ý định huy động nhiều người khác góp vốn mua bán bất động sản nhằm mục đích lấy tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Võ Thị Ngân

Theo đó, Ngân đưa ra nhiều thông tin gian dối, cần huy động dòng tiền đầu tư, “lướt” đất, cam kết chỉ sau 15 ngày sẽ hoàn trả tiền gốc kèm tiền lời. Để người đầu tư tin tưởng, Ngân không chỉ hứa hẹn về lợi nhuận cao, thời gian hoàn vốn ngắn mà còn dựng ra những giao dịch, tin nhắn giả để đánh lừa họ. Sau khi nhận được tiền từ các nạn nhân, Ngân không sử dụng vào mục đích mua bán bất động sản như đã cam kết mà sử dụng để trả nợ trước đó và chi tiêu cá nhân.

Lấy lời khai đối tượng

Căn cứ vào kết quả điều tra, bước đầu Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An xác định, với thủ đoạn trên, chỉ trong 8 tháng đầu năm 2025, Võ Thị Ngân đã lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều bị hại với tổng số tiền 19,7 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.