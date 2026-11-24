Hội thảo “Gạo xanh Việt Nam - Kiến tạo giá trị, vươn tầm quốc tế” diễn ra ngày 24/11/2026 tại TP Cần Thơ. Ảnh: Ban tổ chức.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam năm 2026, ngày 24/11, tại TP Cần Thơ, UBND TP Cần Thơ phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội thảo “Gạo xanh Việt Nam - Kiến tạo giá trị, vươn tầm quốc tế” để các bên cùng trao đổi chính sách, khoa học, thị trường và kết nối hợp tác nhằm đưa ngành hàng lúa gạo Việt Nam phát triển theo hướng chất lượng cao, xanh, phát thải thấp, minh bạch, có trách nhiệm và gia tăng giá trị.

GẠO PHÁT THẢI THẤP: TỪ ĐỒNG RUỘNG ĐẾN THƯƠNG HIỆU XUẤT KHẨU

Phát biểu tại hội thảo, ông Dương Đức Huy, Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết ngành lúa gạo Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức từ biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn, chi phí vật tư và logistics cao. Trong khi đó, các thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm môi trường.

Trước yêu cầu này, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là triển khai Đề án phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030.

Phiên tọa đàm trong khuôn khổ hội thảo. Ảnh: Ngọc Long.

Ông Dương Đức Huy, Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phát biểu tại hội thảo. Ảnh: ban tổ chức.

Theo số liệu cập nhật tháng 10/2026 của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, diện tích áp dụng toàn bộ hoặc một phần quy trình canh tác bền vững đạt 420.813 ha, với hơn 175.000 hộ đăng ký tham gia. Trong đó, diện tích áp dụng đầy đủ các tiêu chí quy trình đạt 67.648 ha.

Các mô hình bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực: lượng giống gieo sạ giảm 30-50%, phân bón hóa học giảm 20-30%, số lần phun thuốc bảo vệ thực vật giảm 2-3 lần/vụ, lượng nước tưới giảm 20-40%. Trong khi đó, năng suất tăng 5-12%, lợi nhuận tăng 1,5-9,3 triệu đồng/ha/vụ, lượng phát thải giảm khoảng 3-4 tấn CO₂ tương đương/ha/vụ.

Để nhân rộng kết quả, ông Huy cho rằng cho rằng cần hình thành các vùng nguyên liệu tập trung, nâng cao vai trò hợp tác xã và thúc đẩy doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi giá trị, từ tổ chức sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật đến thu mua, chế biến và tiêu thụ.

"Việc ứng dụng chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc và hệ thống đo lường, báo cáo, thẩm tra kết quả giảm phát thải (MRV) cũng là yêu cầu quan trọng để minh bạch hóa quy trình sản xuất", ông Huy nhấn mạnh; đồng thời lưu ý cần phân biệt giá trị gia tăng từ sản phẩm gạo được chứng minh có quy trình sản xuất xanh với nguồn thu từ kết quả giảm phát thải hoặc tín chỉ carbon. Việc xác nhận lượng giảm phát thải không đồng nghĩa tự động tạo ra tín chỉ có thể mua bán mà phải đáp ứng đầy đủ điều kiện xác minh, chứng nhận và tránh tính trùng.

Theo ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Công Thương TP. Cần Thơ, trong 10 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu gạo của thành phố ước đạt 1,777 triệu tấn, kim ngạch 853,42 triệu USD, tăng 13,96% so với cùng kỳ và đạt 89,43% kế hoạch năm. Năm 2026, thành phố đặt mục tiêu xuất khẩu 1,95 triệu tấn gạo, tương ứng kim ngạch 954,31 triệu USD.

Hiện Cần Thơ có 37 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo, cùng hệ thống nhà máy xay xát, kho chứa và cơ sở chế biến hiện đại. Nhiều doanh nghiệp đã xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất, thu mua, chế biến đến xuất khẩu. Cơ cấu sản phẩm cũng chuyển dịch theo hướng giảm gạo phẩm cấp thấp, tăng các dòng gạo chất lượng cao, gạo thơm và đặc sản như Jasmine, Đài Thơm và các giống OM.

Tuy nhiên, xuất khẩu gạo vẫn đối mặt với nhiều khó khăn do giá thế giới biến động, cạnh tranh gay gắt từ Ấn Độ và Thái Lan, chi phí logistics cao. Nguồn nguyên liệu lúa chất lượng cao, đồng nhất chưa ổn định, trong khi các thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và giảm phát thải.

Để nâng cao giá trị hạt gạo, Cần Thơ xác định tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, đầu tư công nghệ chế biến sâu và phát triển thương hiệu gạo chất lượng cao, gạo hữu cơ, gạo đặc sản, gạo giảm phát thải. Thành phố cũng thúc đẩy doanh nghiệp liên kết với nông dân xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, áp dụng quy trình canh tác bền vững.

Ông Ngô Thái Chân kiến nghị Bộ Công Thương tăng cường dự báo thị trường, xúc tiến thương mại và hoàn thiện chính sách xuất khẩu gạo; Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu chất lượng cao, phát thải thấp. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cần tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn lãi suất hợp lý phục vụ thu mua, tạm trữ, chế biến và đầu tư công nghệ xanh.

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU GẠO XANH BẰNG DỮ LIỆU VÀ CHỨNG NHẬN

Chia sẻ tại hội thảo, ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch Hiệp hội ngành hàng Lúa gạo Việt Nam (VIETRISA), cho rằng chuyển đổi sang sản xuất lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp không chỉ giúp giảm chi phí, tăng thu nhập cho nông dân mà còn tạo nền tảng xây dựng thương hiệu gạo xanh Việt Nam, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Đến nay, 100% địa phương tham gia Đề án một triệu ha đã thành lập bộ máy chỉ đạo và ban hành kế hoạch triển khai. Cùng với thay đổi phương thức canh tác, ngành lúa gạo cũng chuyển hướng chọn tạo giống, ưu tiên các giống lúa thơm, đặc sản, có khả năng thích ứng với hạn hán, xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu. Đáng chú ý, VIETRISA đã xây dựng nhãn hiệu tập thể “Gạo Việt xanh - Phát thải thấp”.

Ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch Hiệp hội ngành hàng Lúa gạo Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Ban tổ chức.

Để minh bạch hóa quy trình sản xuất, VIETRISA phối hợp với Viện Nghiên cứu lúa gạo quốc tế (IRRI) phát triển công cụ số ViRiCert nhằm hỗ trợ số hóa nhật ký canh tác bằng hình ảnh tại ruộng, tọa độ GPS và dấu thời gian; đồng thời đánh giá mức độ tuân thủ 10 khâu kỹ thuật, trong đó ưu tiên tưới ngập khô xen kẽ (AWD) và không đốt rơm rạ. Kết quả đánh giá là căn cứ xác minh và cấp quyền sử dụng nhãn hiệu.

Xây dựng thương hiệu gạo xanh không thể chỉ dừng ở thông điệp truyền thông mà phải được chứng minh bằng dữ liệu, quy trình sản xuất minh bạch và chứng nhận đáng tin cậy. Khi người nông dân được hưởng lợi, doanh nghiệp có thị trường và sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, gạo xanh Việt Nam mới có thể tạo dựng lợi thế cạnh tranh bền vững trên thị trường xuất khẩu".

Ông Lê Thanh Tùng Chủ tịch Hiệp hội ngành hàng Lúa gạo Việt Nam (VIETRISA)

Theo VIETRISA, điểm nghẽn hiện nay là liên kết giữa các khâu sản xuất còn rời rạc, thiếu dữ liệu đồng nhất và khó kiểm soát chất lượng xuyên suốt chuỗi giá trị. Vì vậy, cần chuẩn hóa vùng nguyên liệu, củng cố năng lực hợp tác xã, tăng cường hợp đồng bao tiêu và quản trị dữ liệu truy xuất nguồn gốc.

Về thị trường, định hướng là mở rộng từ các thị trường truyền thống Đông Nam Á sang những thị trường có yêu cầu cao hơn tại châu Á và toàn cầu. Theo mục tiêu trong báo cáo, đến năm 2030, phấn đấu 20% lượng gạo xuất khẩu mang nhãn hiệu xanh.