Toàn cảnh vụ cháy cửa hàng đèn trang trí ở Bắc Ninh nhìn từ trên cao (Video: Nguyễn Đức Giang).

Tối 29/11, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Trần Văn Thanh, Chủ tịch UBND phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh, cho biết vụ hỏa hoạn tại cơ sở kinh doanh đèn trang trí, đồ gia dụng ở số 796 - 800 đường Lê Lợi, phường Bắc Giang vào khoảng hơn 20h cùng ngày.

Đây là hệ thống cửa hàng Vũ Gia, chuyên kinh doanh đồ điện chiếu sáng, đèn trang trí, do ông V.Đ. Th. làm chủ.

Theo ông Thanh, bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ cháy không gây thiệt hại về người, tổn thất chủ yếu là tài sản.

Theo ghi nhận tại hiện trường, ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng bao trùm khu vực kinh doanh. Lửa đỏ rực cùng cột khói đen dày đặc cuồn cuộn bốc cao, thiêu rụi nhiều tài sản bên trong cửa hàng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng điều động 5 xe chữa cháy cùng một xe thang đến hiện trường.

Các cán bộ, chiến sĩ khẩn trương triển khai phương án chữa cháy, phun nước từ nhiều hướng nhằm khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan sang các công trình lân cận.

Hiện trường đông nghịt người dân tập trung theo dõi.

Hiện trường vụ cháy nhìn từ trên cao. (Ảnh cắt từ clip).