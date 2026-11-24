Phát hiện nhóm người nước ngoài nghi lừa đảo hơn 1 tỷ đồng

Ngày 20-11, Công an thành phố Hà Nội thông tin về việc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phát hiện nhóm 7 người mang quốc tịch Trung Quốc có dấu hiệu tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tại phường Hoàng Mai.

Theo kết quả xác minh ban đầu, nhóm này đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với 57 bị hại, chủ yếu là công dân Ấn Độ đang sinh sống tại Mỹ, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác quản lý người nước ngoài và đấu tranh phòng, chống tội phạm, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phát hiện những dấu hiệu bất thường liên quan đến hoạt động của nhóm người trên. Tối 17-11, lực lượng chức năng kiểm tra một căn hộ tại phường Hoàng Mai, phát hiện 7 người nước ngoài đang có dấu hiệu thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến.

Nhóm người nước ngoài tại cơ quan Công an. Ảnh: P.V

Đáng chú ý, trong số những người bị phát hiện có 3 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Theo cơ quan công an, nhóm này có sự phân công nhiệm vụ trong từng công đoạn, từ tiếp cận, tạo dựng lòng tin với bị hại đến dụ dỗ tham gia đầu tư tài chính và chiếm đoạt tiền.

Ban đầu, những người liên quan sử dụng các ứng dụng nhắn tin trực tuyến, chủ yếu là Snapchat, để làm quen với người có khả năng trở thành nạn nhân. Họ sử dụng danh tính giả, thường xuyên trò chuyện, xây dựng quan hệ tình cảm nhằm tạo sự tin tưởng.

Sau một thời gian, các đối tượng giới thiệu những cơ hội đầu tư tài chính trực tuyến thông qua trang web do nhóm quản lý, hướng dẫn người tham gia đăng ký tài khoản, nạp tiền và thực hiện giao dịch.

Để tạo lòng tin, nhóm này đưa ra các thông tin về lợi nhuận hấp dẫn, khiến người tham gia tiếp tục chuyển thêm tiền. Đến lúc khoản đầu tư đạt giá trị lớn, tài khoản bị khóa, người tham gia không thể đăng nhập hoặc rút tiền.

Tại cơ quan công an, một người trong nhóm có ký hiệu HM khai nhận đến Việt Nam du lịch vào tháng 5-2026, sau đó quen biết một người đàn ông qua mạng và được giới thiệu công việc liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Đến tháng 8-2026, HM đến Hà Nội, được hướng dẫn cách thức hoạt động và tham gia liên hệ với người nước ngoài để dụ dỗ đầu tư.

Một người khác có ký hiệu PJ khai đã nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam khoảng đầu tháng 10-2026, sau đó được đưa đến Hà Nội để thực hiện công việc liên quan đến hoạt động lừa đảo.

Theo thông tin xác minh ban đầu, với mỗi trường hợp lừa đảo thành công, những người tham gia được hưởng khoản tiền tương ứng từ 3% đến 15% giá trị khoản đầu tư của bị hại.

Hiện Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ hành vi của những người liên quan.

Điểm đáng chú ý là nhóm người bị phát hiện mang quốc tịch nước ngoài, hoạt động tại Hà Nội nhưng phần lớn bị hại lại đang sinh sống ở nước ngoài. Điều này đặt ra vấn đề về thẩm quyền xử lý, việc xác định tội danh và thu thập chứng cứ trong những vụ việc có yếu tố xuyên biên giới.

Phạm tội tại Việt Nam phải chịu trách nhiệm theo pháp luật Việt Nam

Theo luật sư Nguyễn Ngọc Linh, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, quốc tịch của người thực hiện hành vi và nơi cư trú của bị hại không phải là những yếu tố duy nhất quyết định thẩm quyền xử lý vụ án hình sự. Vấn đề quan trọng là xác định hành vi phạm tội được thực hiện ở đâu, tính chất hành vi và những căn cứ pháp luật liên quan.

Điều 5 Bộ luật Hình sự quy định hiệu lực của Bộ luật đối với các hành vi phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo đó, về nguyên tắc, người nước ngoài thực hiện hành vi phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật Việt Nam.

Một số trường hợp được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự được giải quyết theo quy định riêng của pháp luật, điều ước quốc tế và tập quán quốc tế có liên quan.

Như vậy, nếu cơ quan điều tra xác định những người nước ngoài đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại căn hộ ở phường Hoàng Mai, việc bị hại sinh sống tại Mỹ hoặc mang quốc tịch nước ngoài không đồng nghĩa cơ quan chức năng Việt Nam không có thẩm quyền xử lý.

Luật sư Nguyễn Ngọc Linh phân tích, hành vi có dấu hiệu sử dụng thông tin gian dối để tạo lòng tin, dụ dỗ người khác chuyển tiền rồi chiếm đoạt tài sản có thể được xem xét theo Điều 174 Bộ luật Hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Để xác định tội danh, cơ quan điều tra phải làm rõ thủ đoạn gian dối xuất hiện từ thời điểm nào, mục đích của người thực hiện, số tiền thực tế bị chiếm đoạt và mối quan hệ giữa thông tin gian dối với quyết định chuyển tiền của bị hại.

Đối với hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản, Điều 290 Bộ luật Hình sự cũng là quy định cần được xem xét tùy phương