Lừa đảo thông qua xác thực sinh trắc học, 1 đối tượng lãnh 12 năm tù

Để có tiền tiêu xài cá nhân, Đặng Đình Đức (sinh năm 1995, trú TP. Hà Nội) đã nhận tiền rồi dùng thông tin cá nhân của mình đăng ký mở nhiều tài khoản ngân hàng và cho một số đối tượng sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tiền trong tài khoản của bị hại. Hành vi của bị cáo đã phải trả giá bằng 12 năm tù.

Theo hồ sơ, Đức không có việc làm ổn định. Tháng 7-2024, Đức được một đối tượng tên Quang (chưa xác định lai lịch) thuê 80 triệu đồng để mở 12 tài khoản ngân hàng rồi qua Campuchia làm việc. Đức đã dùng thông tin cá nhân của mình để mở 12 tài khoản ngân hàng và đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking để chuyển tiền với hạn mức nhiều nhất có thể trong 1 ngày.

Đầu tháng 9-2024, Đức được Quang đưa đến Đặc khu kinh tế Titan ở Campuchia gặp một nhóm 4 - 5 người nước ngoài (chưa xác định lai lịch). Tại đây, Đức đã giao 12 tài khoản ngân hàng và mật khẩu tài khoản cho nhóm người trên quản lý, sử dụng. Đồng thời, Đức được giao nhiệm vụ hằng ngày ngồi chờ, khi thấy các đối tượng lừa đảo chuyển tiền của người bị hại vào các tài khoản của Đức, lập tức Đức phải quét ảnh khuôn mặt của mình (xác thực sinh trắc học) để chuyển số tiền vừa lừa đảo được đến nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau nhằm che giấu dòng tiền.

Bị cáo Đặng Đình Đức.

Ngày 25-9-2024, bà N.L.T.H (trú phường Nam Nha Trang) nhận được cuộc gọi từ số thuê bao lạ, tự xưng là cán bộ Công an TP. Nha Trang hỗ trợ làm căn cước công dân cho con bà. Đối tượng yêu cầu bà H. tải một ứng dụng vào điện thoại di động rồi truy cập ứng dụng để quét khuôn mặt. Nhưng sau khi quét khuôn mặt, bà H. nhận thấy ứng dụng ngân hàng trong điện thoại của mình bị xóa. Nghi ngờ bản thân bị chiếm đoạt tài sản, bà H. đã đến ngân hàng kiểm tra thì phát hiện số tiền gần 507 triệu đồng trong tài khoản của mình đã bị chuyển vào số tài khoản ngân hàng khác. Bà bèn đến cơ quan công an trình báo.

Điều tra cho thấy, số tiền của bà H. đã được chuyển đến 2 số tài khoản của Đức; trong đó, một tài khoản nhận gần 500 triệu đồng; một tài khoản nhận số tiền còn lại. Ngay khi tài khoản của Đức vừa nhận tiền, Đức liền quét ảnh khuôn mặt mình để chuyển tiền đến tài khoản của đối tượng khác.

Tháng 10-2024, Đức trở lại Việt Nam thì bị Công an TP. Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong một vụ án khác xảy ra trên địa bàn TP. Hà Nội, với phương thức và thủ đoạn tương tự như trên.

Tại cơ quan điều tra, Đức khai đã nhận 80 triệu đồng để mở 12 tài khoản ngân hàng khác nhau và đã nâng hạn mức giao dịch tối đa để qua Đặc khu kinh tế Titan (Campuchia) thực hiện việc quét khuôn mặt để chuyển số tiền do lừa đảo chiếm đoạt tài sản chuyển đến. Đức là một khâu trung chuyển dòng tiền của các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trực tiếp thực hiện xác thực sinh trắc học để cùng các đối tượng khác chiếm đoạt gần 507 triệu đồng của bà H.

Tòa tuyên án.

Vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử và nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo Đức là đặc biệt nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo nhận thức được, hành vi gian dối nhằm tạo lòng tin cho người khác rồi chiếm đoạt tài sản của họ là trái pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện. Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của người khác, gây mất trật tự trị an tại địa phương, cần xử lý nghiêm khắc. Tuy nhiên, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên tuyên bị cáo ở mức khởi điểm của khung hình phạt cũng đủ tác dụng răn đe, cải tạo, giáo dục, phòng ngừa chung trong xã hội. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đức 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc bồi thường cho bà H. gần 507 triệu đồng.

Đối với đối tượng Quang, các đối tượng nhận tiền chuyển khoản của bà H. và các đối tượng người nước ngoài, do không xác định được nhân thân, lai lịch nên cơ quan chức năng không có căn cứ xem xét xử lý trách nhiệm hình sự.