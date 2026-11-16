Lừa đảo qua mạng với thủ đoạn 'hẹn hò, kết bạn bốn phương'

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang điều tra và bắt giữ các đối tượng trong ổ nhóm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Campuchia thực hiện với phương thức thủ đoạn như sau: Các đối tượng lập Fanpage “hẹn hò; kết bạn bốn phương; Ghép đôi...” trên mạng xã hội Facebook.

Sau khi người bị hại nhắn tin các đối tượng sẽ sử dụng tài khoản Facebook ảo để nhắn tin, nói chuyện, tâm sự, tạo niềm tin với người bị hại. Các đối tượng sẽ áp dụng các kịch bản tâm lý như đóng giả người tâm sự, nảy sinh tình cảm và mong muốn được gặp người bị hại ngoài đời thật.

Sau khi người bị hại tin tưởng và nảy sinh tình cảm, các đối tượng sẽ dụ dỗ người bị hại thực hiện các gói phúc lợi của chương trình để tiếp tục được nói chuyện và gặp mặt đối tượng.

Đối tượng yêu cầu bị hại chuyển khoản nạp tiền để tham gia các vòng quay may mắn. Nhóm đối tượng đã cài đặt phần mềm để bị hại liên tục trúng thưởng với số tiền nhiều và tài sản có giá trị cao. Khi người bị hại chuyển khoản 1.000.000 đồng thì sẽ được nhận lại 1.100.000 đồng; lần 2 khách chuyển 3.000.000 đồng thì sẽ được nhận lại 3.500.000 đồng); lần 3 sẽ cho người bị hại trúng số tiền lớn và tài sản có giá trị như ô tô, xe máy. Sau đó yêu cầu bị hại đóng các khoản phí, đưa ra lý do như bị hại thao tác sai, chuyển sai tài khoản để người bị hại chuyển tiền rồi chiếm đoạt.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án đảm bảo quyền lợi cho người bị hại. Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đề nghị ai là người bị hại trong vụ án trên ra trình báo, cung cấp tài liệu để được hướng dẫn giải quyết. Địa chỉ liên hệ: Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội (qua đồng chí Nguyễn Quang Minh – cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, số điện thoại 0979106638)