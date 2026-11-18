Ngày 18/11, Công an TP. Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do một ổ nhóm hoạt động tại Campuchia thực hiện, đồng thời đề nghị những người bị hại liên hệ cơ quan Công an để phối hợp giải quyết.

Theo điều tra, các đối tượng lập nhiều fanpage Facebook với nội dung “Hẹn hò”, “Kết bạn bốn phương”, “Ghép đôi”... để tiếp cận những người có nhu cầu tìm kiếm bạn bè, người yêu. Sau khi làm quen, chúng sử dụng tài khoản giả mạo để trò chuyện, tâm sự, tạo dựng tình cảm và lòng tin, sau đó dụ dỗ nạn nhân tham gia các “gói phúc lợi”, chuyển tiền để chơi vòng quay may mắn.

Các đối tượng lập fanpage hẹn hò, lừa đảo và dụ dỗ nạn nhân chơi vòng quay may mắn. (Ảnh minh họa có sử dụng AI)

Đáng chú ý, các vòng quay được can thiệp bằng phần mềm, khiến người tham gia liên tục trúng thưởng với giá trị lớn. Ban đầu, các đối tượng cho nạn nhân nhận lại số tiền cao hơn số tiền đã chuyển nhằm tạo lòng tin. Sau đó, chúng tiếp tục dụ dỗ nạn nhân chuyển những khoản tiền lớn để nhận thưởng ô tô, xe máy.

Khi người bị hại yêu cầu nhận thưởng, các đối tượng viện nhiều lý do như thao tác sai, chuyển khoản không đúng tài khoản hoặc chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính để yêu cầu nộp thêm tiền, từ đó chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP. Hà Nội đề nghị những ai từng bị lừa đảo với phương thức, thủ đoạn trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự hoặc điều tra viên thụ lý vụ án qua số điện thoại 097.910.6638 để trình báo, phối hợp giải quyết.