Lừa đảo hơn 8,4 tỷ đồng bằng chiêu vay tiền đáo hạn ngân hàng

Với hành vi này, bị cáo bị TAND TP.HCM tuyên phạt 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Châu Ngọc Lượng tại phiên toà.

Ngày 10/11, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Châu Ngọc Lượng (SN 1986, Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Hạt Vàng) 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, HĐXX buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho các bị hại số tiền hơn 8,4 tỷ đồng.

Theo nội dung vụ án, trong quá trình điều hành Công ty TNHH Thực phẩm Hạt Vàng, do hoạt động kinh doanh thua lỗ, phát sinh nhiều khoản nợ và mất khả năng thanh toán, Lượng vẫn tiếp tục tìm kiếm người cho vay tiền để giải quyết các khoản nợ.

Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, bị cáo đưa ra thông tin cần vay tiền để đáo hạn các khoản vay tại Ngân hàng Eximbank - Chi nhánh Long An, đồng thời cam kết thời gian vay ngắn và sẽ hoàn trả đúng hạn. Nhằm củng cố lòng tin, Lượng còn cung cấp các giấy tờ, tài liệu liên quan đến tài sản và hồ sơ vay vốn của công ty.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, bị cáo không sử dụng đúng mục đích như đã cam kết mà dùng để trả nợ cá nhân, chi tiêu riêng và lấy tiền vay của người sau trả cho người trước, nhằm duy trì vòng xoay vay mượn.

Cụ thể, ngày 23/11/2023, Lượng hỏi vay bà Nguyễn Thị Hoa 4 tỷ đồng với lý do cần tiền đáo hạn ngân hàng trong 10 ngày. Để bảo đảm khoản vay, hai bên lập hợp đồng vay tiền và hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng một thửa đất đang thế chấp tại ngân hàng.

Sau một số lần vay và trả tiền đúng hẹn, ngày 7/12/2023, Lượng tiếp tục hỏi vay bà Hoa 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bị cáo không dùng để đáo hạn ngân hàng mà chuyển khoản trả các khoản nợ cá nhân và chi tiêu riêng.

Mặc dù nhiều lần được bà Hoa yêu cầu thanh toán, Lượng chỉ hoàn trả tổng cộng 1,3 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 2,66 tỷ đồng. Đáng chú ý, thửa đất được bị cáo đưa ra làm tài sản bảo đảm sau đó được làm thủ tục tặng cho chị ruột, không thực hiện cam kết chuyển nhượng cho bà Hoa.

Đối với ông Nguyễn Thanh Thuận, ngày 22/2/2024, thông qua người quen giới thiệu, Lượng vay 1,5 tỷ đồng, gồm 1,082 tỷ đồng chuyển khoản và 418 triệu đồng tiền mặt, với lý do cần tiền đáo hạn ngân hàng trong 2 ngày.

Sau khi nhận tiền, bị cáo chuyển 1 tỷ đồng cho chị ruột rồi nhờ người này chuyển ngược lại vào tài khoản của mình. Sau đó, Lượng rút tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân và không hoàn trả khoản vay cho ông Thuận.

Tương tự, đối với ông Nguyễn Hữu Phong, ban đầu Lượng vay 2,2 tỷ đồng và trả đúng hẹn nhằm tạo lòng tin. Sau đó, bị cáo tiếp tục vay hai lần, mỗi lần 1 tỷ đồng, với cùng lý do cần tiền đáo hạn ngân hàng. Tuy nhiên, Lượng không thực hiện cam kết trả nợ mà chỉ chuyển trả một số khoản tiền nhỏ để kéo dài thời gian. Tổng số tiền bị cáo còn chiếm đoạt của ông Phong là 2 tỷ đồng.

Với thủ đoạn tương tự, Lượng còn chiếm đoạt tài sản của bà Nguyễn Thị Thu Phụng. Sau hai lần vay tổng cộng 4,2 tỷ đồng và đều trả đúng hẹn, ngày 1/8/2024, bị cáo tiếp tục vay bà Phụng 2,85 tỷ đồng.

Đến thời hạn thanh toán, Lượng không trả tiền như cam kết mà chỉ chuyển lại 600 triệu đồng qua nhiều lần, còn chiếm đoạt 2,25 tỷ đồng.

Quá trình điều tra xác định, tổng số tiền Châu Ngọc Lượng chiếm đoạt của 4 bị hại là 8,41 tỷ đồng. Trong đó, chiếm đoạt của bà Nguyễn Thị Hoa 2,66 tỷ đồng, ông Nguyễn Thanh Thuận 1,5 tỷ đồng, ông Nguyễn Hữu Phong 2 tỷ đồng và bà Nguyễn Thị Thu Phụng 2,25 tỷ đồng.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt, Châu Ngọc Lượng 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời buộc bị cáo bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại theo quy định pháp luật.