Lừa đảo hơn 7.100 người, vợ chồng TGĐ GFDI lĩnh án chung thân

Ngày 24/9, TAND TP Đà Nẵng đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Quang Hoàng và 4 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, từ tháng 5/2018 đến tháng 11/2024, Công ty GFDI huy động vốn đầu tư qua hình thức ký kết hợp đồng vay tài sản với khách hàng tại Đà Nẵng và các chi nhánh trên cả nước.

5 bị cáo lĩnh án.

Trong quá trình hoạt động, do đầu tư kinh doanh thua lỗ, từ năm 2023, Nguyễn Quang Hoàng với tư cách Tổng giám đốc đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới đưa ra nhiều thông tin gian dối, như toàn bộ số tiền huy động từ khách hàng sẽ được công ty đầu tư vào các dự án tiềm năng có khả năng sinh lời cao; cam kết với khách hàng rằng các dự án công ty đang đầu tư có lãi, đảm bảo đủ khả năng đáo hạn, tất toán theo đúng thỏa thuận đã ký trong hợp đồng.

Tuy nhiên, sau khi đã huy động được dòng tiền từ khách hàng, Hoàng không sử dụng đúng như đã tư vấn, giới thiệu và cam kết mà mang đi đầu tư chứng khoán quốc tế, thanh toán gốc, lãi vay của các hợp đồng vay đến hạn, chi trả chi phí vận hành công ty và mua sắm một số tài sản đứng tên cá nhân, tên công ty và đầu tư một số dự án nhưng không có hiệu quả.

Để khách hàng tin tưởng, Hoàng đưa ra thủ đoạn tinh vi là cam kết các hạn mức lãi suất cao, từ 1,5%-3,5%/tháng nhằm thu hút nhiều khách hàng đầu tư, ký hợp đồng với công ty. Hoàng sử dụng thủ đoạn như động viên, khen thưởng cho những chi nhánh, nhân viên kinh doanh ký được nhiều hợp đồng, doanh thu cao; phê bình, ban hành công văn nhắc nhở, chỉ trích đối với các chi nhánh, nhân viên kinh doanh không đảm bảo doanh số...

Đến tháng 11/2025 Công ty GFDI cạn kiệt ngân quỹ, mất khả năng thanh toán, chi trả hợp đồng vay cho khách hàng. Kết quả điều tra xác minh với thủ đoạn gian dối như trên, Nguyễn Quang Hoàng chiếm đoạt của 7.018 khách hàng (bị hại) với tổng số tiền hơn 2.400 tỷ đồng.

Có bốn bị cáo tham gia giúp sức cho Hoàng thực hiện hành vi phạm tội để được hưởng lợi bất chính, gồm: Nguyễn Đỗ Đạt - Giám đốc Tài chính của công ty; Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng Ngân quỹ, là người quản lý tài chính, thu chi của công ty; Tô Hồng Trà - Giám đốc Sở giao dịch Hội sở công ty. Trần Thị Kiều Trang, Trợ lý Tổng giám đốc, Phó Giám đốc sở giao dịch Hội sở của công ty biết rõ hành vi gian dối của Nguyễn Quang Hoàng.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Hoàng tù chung thân, phạt bổ sung 100 triệu đồng. Bị cáo Nguyễn Đỗ Đạt tù chung thân, phạt bổ sung 70 triệu đồng. Bị cáo Trần Thị Mỹ Hạnh tù chung thân, phạt bổ sung 50 triệu đồng. Bị cáo Tô Hồng Trà tù chung thân, phạt bổ sung 70 triệu đồng; bị cáo Trần Thị Kiều Trang tù chung thân, phạt bổ sung 50 triệu đồng.