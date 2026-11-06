Lừa đảo hơn 430 tỷ đồng từ lập dự án bất động sản ảo

Hai bị can gồm: Võ Thị Kiều Trinh, Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Hưng Thịnh và Nguyễn Xuân Hiệp, Trưởng phòng Kinh doanh công ty. Cả hai bị điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã lập dự án không có thật, lấy tên “Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond”, sau đó tổ chức tư vấn, giới thiệu, chào bán đất tại dự án cho nhiều khách hàng nhằm chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 430 tỷ đồng.

Công an TP Đà Nẵng điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng thông qua dự án bất động sản Diamond không có thật. Ảnh: congly.vn

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thông báo những khách hàng đã từng nộp tiền mua đất tại dự án “Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond” nhưng chưa trình báo, làm việc với cơ quan Công an, liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng (địa chỉ: số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng), gặp Điều tra viên Đoàn Sơn Tùng, số điện thoại 0905567992 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.