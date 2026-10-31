Lừa đảo hơn 3 tỷ đồng bằng thủ đoạn xuất khẩu lao động sang Úc

Hai bị cáo Pháp và Hóa tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Công ty Văn Hóa do Phạm Văn Hóa làm Giám đốc, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm nhưng không được cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Dù vậy, Phạm Văn Hóa vẫn sử dụng pháp nhân công ty ký kết hợp tác với một công ty khác để tổ chức tiếp nhận hồ sơ, tuyển dụng, đào tạo và hứa hẹn đưa người Việt Nam sang làm việc tại các nông trại ở Úc theo diện thị thực thiếu hụt kỹ năng tạm thời - diện thỏa thuận lao động (visa 482C). Sau đó, Hóa tiếp tục cung cấp những tài liệu, thông tin gian dối cho nhân viên công ty đối tác và các cộng tác viên được ủy quyền để tổ chức tư vấn, tiếp nhận, sàng lọc hồ sơ và thu tiền của những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động sang Úc.

Tháng 1-2023, Phạm Văn Hóa ủy quyền cho Lê Văn Hùng (trú TP Hồ Chí Minh) thực hiện việc tiếp nhận, sàng lọc hồ sơ và thu tiền của khách hàng có nhu cầu sang Úc làm việc tại các nông trại. Hóa thông báo mức chi phí trọn gói mà các cộng tác viên phải thu từ mỗi khách hàng là 10.000 USD, trong đó đã bao gồm khoản hoa hồng từ 1.000 đến 2.000 USD/người.

Lê Văn Hùng đã giới thiệu cho Nguyễn Như Pháp về chương trình xuất khẩu lao động của Công ty Văn Hóa nhằm tìm kiếm thêm khách hàng khu vực miền Trung. Thông qua Pháp, Hùng đã tiếp nhận hồ sơ của 9 khách hàng và thu tổng cộng 297 triệu đồng rồi chuyển vào tài khoản của Công ty Văn Hóa. Sau khi nhận tiền, Hóa sử dụng toàn bộ số tiền này để chi tiêu cá nhân và trả chi phí hoạt động của công ty, không sử dụng vào việc thực hiện thủ tục đưa khách hàng sang Úc làm việc như cam kết.

Trong khi đó, dù không phải là nhân viên hay cộng tác viên được Công ty Văn Hóa ủy quyền, nhưng từ tháng 2 đến tháng 6-2023, Nguyễn Như Pháp đã làm giả một con dấu của công ty và đưa ra thông tin gian dối với các bị hại rằng đây là đợt đầu tiên công ty triển khai thủ tục đưa người lao động sang Úc.

Pháp giới thiệu công việc tại các nông trại ở Úc là lao động phổ thông như lái xe tải, máy kéo, thu hoạch rau củ quả... theo diện thị thực 482C, với mức chi phí trọn gói 17.000 USD, tương đương khoảng 400 triệu đồng/người. Khoản tiền này được Pháp giới thiệu là bao gồm chi phí đào tạo, cấp chứng chỉ ngôn ngữ, làm hộ chiếu, xin thị thực, mua vé máy bay và bố trí chỗ ở tại Úc. Trong 3 năm đầu, chi phí ăn, ở sẽ do công ty phối hợp với phía đối tác tại Úc bảo đảm.

Ngoài ra, Pháp cam kết nếu khách hàng đóng đủ tiền theo tiến độ thì đến cuối tháng 4-2023 sẽ hoàn tất thủ tục và được xuất cảnh sang Úc. Để tạo thêm niềm tin, Pháp còn hứa hoàn trả 100% số tiền khách hàng đã nộp nếu công ty không thực hiện đúng cam kết.

Thay vì sử dụng các bản cam kết và phiếu thu của Công ty Văn Hóa do Lê Văn Hùng cung cấp, Pháp đã tự làm giả các bản cam kết mang danh nghĩa Công ty Văn Hóa và Chi nhánh Công ty Văn Hóa tại Đà Nẵng để tạo lòng tin, khiến nhiều người tin tưởng giao tiền. Với thủ đoạn trên, Pháp đã nhận hơn 3 tỷ đồng của 15 khách hàng. Trong số tiền này, Pháp chuyển về Công ty Văn Hóa 297 triệu đồng, số còn lại hơn 2,7 tỷ đồng được bị cáo sử dụng vào việc cho vay, tiêu xài cá nhân và trả nợ.

Xét toàn diện hồ sơ vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Như Pháp 15 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 5 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Ngoài ra, bị cáo Pháp còn phải chấp hành 3 năm tù treo chuyển thành tù giam theo bản án của TAND tỉnh Quảng Bình tuyên ngày 4-11-2019 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Nguyễn Như Pháp phải chấp hành 23 năm tù. Đối với bị cáo Phạm Văn Hóa, HĐXX tuyên phạt 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.