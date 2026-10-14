Lừa đảo du lịch trực tuyến: Bảo vệ du khách trước thềm APEC 2027

Thủ đoạn này không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp kinh doanh du lịch chân chính và hình ảnh điểm đến. Việc Công an tỉnh An Giang triệt phá đường dây lừa đảo trực tuyến liên quan đến dịch vụ du lịch góp phần ngăn chặn tội phạm, bảo vệ quyền lợi du khách, nhất là trong bối cảnh Phú Quốc chuẩn bị đăng cai Hội nghị Cấp cao APEC 2027.

Theo Công an tỉnh An Giang, tháng 4/2026, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường từ các trang mạng xã hội quảng cáo dịch vụ đặt phòng khách sạn, resort cao cấp tại Phú Quốc.

Các đối tượng lập nhiều fanpage, website giả mạo thương hiệu du lịch 5 sao, sử dụng hình ảnh chuyên nghiệp, chạy quảng cáo và tạo lượt tương tác, đánh giá ảo nhằm tạo lòng tin. Khi du khách chuyển tiền đặt cọc, các đối tượng lập tức chặn liên lạc để chiếm đoạt tài sản.

Nhận định đây là thủ đoạn phạm tội tinh vi, gây thiệt hại cho người dân và ảnh hưởng trực tiếp đến thương hiệu du lịch Phú Quốc, Công an tỉnh An Giang đã xác lập Chuyên án 426L, huy động lực lượng, phương tiện và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt phá.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết trung tuần tháng 7/2026, Ban chuyên án tổ chức phá án, bắt giữ 4 đối tượng. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, tạm giam 10 bị can, tạm giữ 1 đối tượng và tiếp tục xác minh vai trò của những người liên quan. Cơ quan chức năng cũng quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với 12 đối tượng đã xác định rõ nhân thân, lai lịch; rà soát 229 tài khoản ngân hàng liên quan, với tổng số tiền giao dịch luân chuyển hơn 6.000 tỷ đồng.

Quá trình mở rộng điều tra, Ban chuyên án xác định 17 trong tổng số 60 bị hại đã chuyển tiền vào tài khoản đứng tên Công ty KOKOSA, được xác định là doanh nghiệp ma, với tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Ngoài giả mạo dịch vụ đặt phòng, các đối tượng còn sử dụng nhiều kịch bản lừa đảo khác như thu học phí, bán bảo hiểm và quảng cáo chương trình “phi công nhí”. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố thêm 3 vụ án liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Đại tá Nguyễn Nhật Trường, để tạo lòng tin và che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng thành lập doanh nghiệp, mở tài khoản ngân hàng dưới danh nghĩa pháp nhân, khiến bị hại khó nhận biết dấu hiệu bất thường. Đây là thủ đoạn lợi dụng vỏ bọc doanh nghiệp để thực hiện hành vi lừa đảo, gây khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra. Việc bóc gỡ đường dây góp phần nhận diện phương thức hoạt động của loại tội phạm này, phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh với các đường dây tương tự. Chuyên án hiện tiếp tục được điều tra mở rộng.

Không chỉ gây thiệt hại về tài chính cho du khách, tình trạng giả mạo thương hiệu còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh và uy tín của các doanh nghiệp du lịch chân chính tại Phú Quốc.

Ông Tiến Đạt, đại diện doanh nghiệp Rosie Hillside Phú Quốc, cho biết vào cao điểm du lịch quốc tế cuối năm 2025, doanh nghiệp nhiều lần gặp tình trạng khách nước ngoài đến nhận phòng nhưng không có thông tin đặt phòng trên hệ thống nội bộ. Qua xác minh, doanh nghiệp phát hiện nhiều website mạo danh thương hiệu, cung cấp thông tin sai lệch, nhận tiền đặt cọc rồi cắt đứt liên lạc.

Tình trạng này khiến khách hàng bức xúc, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và uy tín thương hiệu. Theo ông Tiến Đạt, việc lực lượng công an triệt phá đường dây lừa đảo góp phần giảm áp lực cho doanh nghiệp, từng bước khôi phục niềm tin của khách hàng quốc tế và bảo vệ thương hiệu du lịch địa phương.

Thực tế trên đặt ra yêu cầu các doanh nghiệp du lịch không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn phải chủ động bảo vệ thương hiệu trên môi trường số. Việc thường xuyên rà soát, phát hiện trang giả mạo, công khai kênh đặt phòng chính thức và hướng dẫn khách hàng kiểm tra thông tin là những giải pháp cần thiết để hạn chế rủi ro. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa doanh nghiệp với cơ quan chức năng trong cung cấp thông tin, phát hiện dấu hiệu vi phạm có ý nghĩa quan trọng trong ngăn chặn hành vi lừa đảo.

Công tác phòng, chống tội phạm trên không gian mạng càng có ý nghĩa trong bối cảnh Phú Quốc đang chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị Cấp cao APEC 2027. Đây là sự kiện đối ngoại quan trọng, dự kiến thu hút đông đảo đại biểu, lãnh đạo các nền kinh tế, doanh nhân và phóng viên quốc tế.

Việc bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách, ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ quyền lợi của khách hàng không chỉ góp phần củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp mà còn có ý nghĩa đối với hình ảnh điểm đến Việt Nam. Một môi trường du lịch an toàn, minh bạch sẽ tạo điều kiện để Phú Quốc nâng cao sức cạnh tranh, thu hút khách quốc tế và khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch khu vực.

Từ kết quả đấu tranh tại Chuyên án 426L, Công an tỉnh An Giang tiếp tục xác định công tác phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao là nhiệm vụ trọng tâm. Trước diễn biến phức tạp của các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến, lực lượng công an sẽ tăng cường rà soát không gian mạng, đấu tranh với các trang thương mại điện tử giả mạo, các cơ sở kinh doanh du lịch không có thật; đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, giúp người dân và du khách nâng cao cảnh giác.

Công an tỉnh An Giang khuyến cáo người dân, du khách kiểm tra kỹ thông tin khách sạn, resort và đơn vị cung cấp dịch vụ trước khi đặt phòng; ưu tiên giao dịch qua website, tài khoản chính thức đã được xác minh. Du khách cần thận trọng với những quảng cáo có giá thấp bất thường, các chương trình khuyến mại thiếu căn cứ và yêu cầu chuyển tiền gấp. Trước khi thanh toán, cần xác nhận trực tiếp với cơ sở lưu trú qua thông tin liên hệ được công bố trên các kênh chính thức, tránh chuyển tiền khi chưa xác minh rõ người nhận và tính xác thực của giao dịch.

Cùng với nỗ lực của lực lượng chức năng, sự chủ động của doanh nghiệp và ý thức cảnh giác của du khách là những yếu tố quan trọng để hạn chế nguy cơ lừa đảo trên không gian mạng. Đây cũng là cơ sở góp phần xây dựng môi trường kinh doanh du lịch an toàn, minh bạch, bảo vệ uy tín điểm đến Phú Quốc và chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027.