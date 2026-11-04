Lừa đảo đầu tư qua LB-Pro, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Lừa đảo đầu tư LB-Pro bằng vỏ bọc doanh nghiệp

Ngày 4/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Tuấn Anh (SN 1977, trú TP Đà Nẵng) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Cùng vụ án, Nguyễn Nhật Khánh, Trần Quốc Anh (cùng trú TP Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Kiều Nhung (trú Quảng Trị) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Rửa tiền”. Riêng Trần Thị Lan Nhi bị khởi tố, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng phối hợp Cơ quan An ninh điều tra phát hiện đường dây lừa đảo và rửa tiền hoạt động thông qua ứng dụng đầu tư tài chính, chứng khoán giả mạo LB-Pro. Đường dây có sự câu kết giữa các đối tượng trong nước và người nước ngoài.

Phan Tuấn Anh, bị can trong đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán qua ứng dụng LB-Pro, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Cơ quan Công an xác định, khoảng năm 2023, Phan Tuấn Anh gặp gỡ đối tượng người nước ngoài, bàn bạc tổ chức hoạt động lừa đảo thông qua việc thành lập các công ty không có hoạt động kinh doanh thực chất. Những doanh nghiệp này được sử dụng để mở tài khoản ngân hàng có tên trùng với các dự án đầu tư trên ứng dụng LB-Pro, tạo dựng vỏ bọc hợp pháp nhằm thu hút nhà đầu tư.

Thông qua danh nghĩa doanh nghiệp và các dự án đầu tư tài chính, chứng khoán, thương mại điện tử, các đối tượng từng bước tạo lòng tin, dụ dỗ người dân tham gia đầu tư và chuyển tiền vào những tài khoản do chúng chỉ định.

Để thực hiện kế hoạch, Phan Tuấn Anh câu kết với một số đối tượng trong nước, gồm Nguyễn Nhật Khánh, Trần Thị Lan Nhi, Nguyễn Thị Kiều Nhung, Trần Quốc Anh... tham gia thành lập, quản lý các công ty “ma”, mở nhiều tài khoản ngân hàng doanh nghiệp phục vụ việc tiếp nhận và luân chuyển tiền của các bị hại.

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy, tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt của nhà đầu tư lên đến hơn 100 tỷ đồng. Trong đó, riêng các bị hại tại Đà Nẵng bị chiếm đoạt khoảng 11 tỷ đồng.

Đường dây lừa đảo chuyển hơn 80 tỷ đồng qua tiền điện tử USDT

Sau khi nhận tiền của nhà đầu tư, các đối tượng nhanh chóng tổ chức luân chuyển qua nhiều tài khoản, chuyển đổi từ tiền Việt Nam đồng sang tiền điện tử USDT rồi chuyển đến các ví điện tử do tổ chức ở nước ngoài quản lý. Thủ đoạn này nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền, gây khó khăn cho công tác truy vết.

Cơ quan Công an công bố quyết định khởi tố đối với các đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo đầu tư LB-Pro.

Đáng chú ý, trong khoảng thời gian từ ngày 1/8 đến ngày 25/8/2023, Phan Tuấn Anh cùng đồng phạm sử dụng các tài khoản ngân hàng của Công ty TNHH Quản lý đầu tư LB để tiếp nhận tiền từ nhà đầu tư, sau đó chuyển hơn 80 tỷ đồng cho các đối tượng khác mua USDT và chuyển cho đối tượng người nước ngoài.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, với nhiều đối tượng tham gia, hoạt động trên nhiều địa bàn và có yếu tố nước ngoài, Phòng An ninh mạng đã báo cáo Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, phối hợp Cơ quan An ninh điều tra xây dựng kế hoạch đấu tranh.

Trên cơ sở kế hoạch được phê duyệt, lực lượng Công an triển khai 7 tổ công tác, đồng loạt xác minh, đấu tranh với các đối tượng liên quan tại TP Đà Nẵng và TP Huế. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng; thu thập lời khai, dữ liệu điện tử và các tài liệu liên quan. Các đối tượng bước đầu thừa nhận hành vi vi phạm, giao nộp đồ vật, tài liệu phục vụ điều tra.

Tang vật thu giữ gồm 1 ô tô, 1 máy tính xách tay và 5 điện thoại di động.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và hành vi của các đối tượng liên quan.