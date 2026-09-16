Lừa đảo chiếm đoạt 7,6 tỷ đồng, hai thanh niên lĩnh 17 năm tù

Theo cáo trạng, từ ngày 28/4/2023 đến ngày 5/6/2025, Nguyễn Hoàng Phúc là nhân viên Ngân hàng Sài Gòn Công Thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang. Trong quá trình công tác, Phúc quen biết và thường xuyên giới thiệu nhiều người cho khách hàng hoặc Phúc vay tiền để đáo hạn ngân hàng.

Hai bị cáo Nguyễn Hoàng Phúc và Trương Nhựt Tới tại tòa.

Trong thời gian này, để có tiền tiêu xài và đầu tư vào sàn chứng khoán ảo Coinet, Phúc đã dùng thủ đoạn gian dối, làm giả hợp đồng tín dụng, nhờ Trương Nhựt Tới đứng tên vay 3 tỷ đồng. Sau đó, Phúc nhờ người quen giới thiệu anh N.D.L. cho Tới vay.

Do tin tưởng hợp đồng vay là thật nên anh L. cho Tới vay 3 tỷ đồng. Nhận được tiền, Tới chuyển toàn bộ cho Phúc và bị Phúc chiếm đoạt đầu tư vào sàn chứng khoán và tiêu xài cá nhân hết.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra còn xác định, ngoài việc chiếm đoạt tiền của anh L., Phúc còn dùng thủ đoạn gian dối, lừa gạt chiếm đoạt 4,6 tỷ đồng của 3 bị hại khác.

Kết thúc phiên toà, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Phúc mức án 14 năm tù; Trương Nhựt Tới mức án 3 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời, tuyên buộc Phúc và Tới có trách nhiệm trả lại số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.