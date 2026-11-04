Lừa đảo 'cắt đá tìm ngọc' chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng, 36 bị cáo hầu tòa

Sáng 4/11, TAND TP Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 36 bị cáo trong vụ livestream “cắt đá tìm ngọc”, chiếm đoạt hơn 263,9 tỷ đồng.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gồm: Trần Thị Chi (SN 1989, trú khu 4, phường Móng Cái 2), Vũ Văn Hải (SN 1995, trú khu Hải Yên 3, phường Móng Cái 3), Dương Văn Cảnh (SN 1982, khu Tràng Lộ, phường Móng Cái 1), cùng ở Quảng Ninh và 33 bị cáo khác.

Quang cảnh phiên tòa sơ thẩm sáng 4/11.

Theo cáo trạng, từ khoảng tháng 8/2024, một nhóm người Trung Quốc tuyển người Việt Nam ở khu vực biên giới Móng Cái sang Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc để tổ chức livestream “cắt đá, đổ thạch” trên mạng xã hội Facebook. Nhóm này đưa thông tin gian dối, lôi kéo người xem chuyển tiền mua đá, mua suất tham gia cắt đá tìm ngọc rồi chiếm đoạt.

Chi, Hải và Cảnh ban đầu làm thuê, sau đó góp vốn cùng nhóm người Trung Quốc để thực hiện hoạt động này. Những bị cáo còn lại tham gia với vai trò làm thuê, được phân công dẫn livestream, sử dụng tài khoản ảo bình luận, chăm sóc khách hàng, hưởng tiền công và một phần lợi nhuận từ số tiền chiếm đoạt.

Trên các trang Facebook như “Phỉ thúy thiên bảo”, “Đá đến đổi vận”, “Đá may mắn”…, người xem được giới thiệu mua từng viên đá hoặc góp tiền mua từng suất để chờ cắt đá tìm ngọc.

Thực tế, đá được chuẩn bị sẵn, kết quả trúng hay không trúng do người trực tiếp cắt đá ra tín hiệu để người dẫn livestream thông báo.

Để tạo lòng tin, nhóm này hoàn lại tiền cho một số người đặt mua với số tiền nhỏ hoặc hứa sẽ trả khi tiếp tục tham gia các vòng sau. Với khoản tiền lớn, người chơi bị thông báo không trúng thưởng hoặc được dụ tiếp tục bỏ tiền mua đá.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Khi nhận thấy người chơi còn khả năng chuyển tiền, nhóm tổ chức thông báo cắt được “ngọc quý”, hứa trả thưởng từ vài trăm triệu đồng trở lên. Hình ảnh giao dịch chuyển tiền giả được đưa lên livestream để người chơi tin rằng tiền thưởng đã được thanh toán.

Sau đó, người làm nhiệm vụ “chăm sóc khách hàng” yêu cầu người chơi nộp “thuế, phí” mới được nhận thưởng. Khi tiền đã chuyển, nhóm này tiếp tục viện lý do chuyển sai cú pháp, thiếu nội dung hoặc cần xác minh nguồn tiền để yêu cầu nộp thêm. Đến khi người chơi không tiếp tục chuyển tiền, các đối tượng chặn liên lạc.

Bằng thủ đoạn trên, các bị cáo cùng đồng phạm người Trung Quốc đã lừa đảo 32.167 bị hại, chiếm đoạt hơn 263,9 tỷ đồng qua 114.253 giao dịch chuyển vào 25 tài khoản ngân hàng.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác định được 311 bị hại cụ thể với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 5,2 tỷ đồng.

Cả 36 bị cáo bị truy tố theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Đối với nhóm người Trung Quốc đứng đầu và những người liên quan chưa được làm rõ hoặc chưa đủ căn cứ xử lý, cơ quan điều tra đã tách vụ án để tiếp tục điều tra.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai ngày 4 và 5/11.