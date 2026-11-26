Ngày 26/11, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hậu (42 tuổi, ngụ phường Thới An Đông, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 6/2025, Hậu nhận lời cầm cố một thửa đất tại phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long từ chủ đất với số tiền 160 triệu đồng. Sau khi nhận các giấy tờ liên quan đến thửa đất, Hậu liên hệ với ông N.H.T. (43 tuổi, ngụ phường Tân Bình, TP.HCM) để cầm cố thửa đất này với số tiền 2,5 tỉ đồng.

Nguyễn Thị Hậu tại Cơ quan Cảnh sát điều tra (Ảnh: CACC)

Sau khi xem thông tin, giấy tờ do Hậu cung cấp, ông T. đồng ý giao dịch và đã chuyển tiền đặt cọc cho Hậu. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thủ tục công chứng, nghi ngờ có dấu hiệu bị lừa đảo, ông T. đã đến cơ quan chức năng trình báo.

Qua thu thập tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Hậu đã cung cấp thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt của ông N.H.T. số tiền 540 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.