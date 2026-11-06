Lừa đảo bằng dự án bất động sản 'ma', chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng

Ngày 6/11, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với hai đối tượng liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua dự án bất động sản không có thật, với số tiền bước đầu xác định hơn 430 tỷ đồng.

Hai bị can gồm Võ Thị Kiều Trinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Hưng Thịnh và Nguyễn Xuân Hiệp, Trưởng phòng Kinh doanh công ty. Cả hai bị điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Công an TP Đà Nẵng điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng thông qua dự án bất động sản Diamond không có thật. (Ảnh: CA)

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã lập dự án không có thật mang tên “Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond”, sau đó tổ chức tư vấn, giới thiệu và chào bán đất tại dự án này cho nhiều khách hàng nhằm chiếm đoạt tiền.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thông báo, những khách hàng đã nộp tiền mua đất tại dự án trên nhưng chưa trình báo, làm việc với cơ quan công an cần khẩn trương liên hệ để được hướng dẫn, giải quyết.

Cụ thể, người dân liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng, địa chỉ số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng; gặp Điều tra viên Đoàn Sơn Tùng, số điện thoại 0905567992.