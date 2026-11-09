Lừa đảo bằng chiêu thức 'cập nhật vào sổ hộ khẩu điện tử'

Theo phản ánh của nhiều người dân, thời gian gần đây, xuất hiện các đối tượng sử dụng số điện thoại lạ, tự xưng là cán bộ Công an phường để liên hệ với người dân. Các đối tượng thường đưa ra thông tin rằng dữ liệu căn cước công dân, thông tin dân cư của phụ huynh hoặc con em cần được "xác thực gấp" hoặc"cập nhật vào sổ hộ khẩu điện tử".

Người dân cần cảnh giác trước các chiêu thức lừa đảo qua mạng

Sau đó, chúng yêu cầu người dân liên hệ với một "cán bộ phụ trách" thông qua số điện thoại được cung cấp để được hướng dẫn hoàn tất thủ tục. Bằng những lời lẽ có tính chất đe dọa, thúc giục và tạo tâm lý lo lắng, các đối tượng từng bước dẫn dụ nạn nhân làm theo kịch bản đã chuẩn bị.

Khi người dân gọi đến số điện thoại được cung cấp, các đối tượng tiếp tục hướng dẫn truy cập vào những đường link trang web không rõ nguồn gốc, cài đặt ứng dụng giả mạo hoặc cung cấp mã OTP ngân hàng.

Một khi nạn nhân làm theo, chúng có thể chiếm quyền kiểm soát thiết bị, truy cập thông tin tài khoản và thực hiện các giao dịch trái phép, rút tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại.

Công an Thanh Hóa xuống tận nơi hướng dẫn cho người dân cài đặt định danh điện tử

Trước diễn biến phức tạp của thủ đoạn lừa đảo trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của các số điện thoại lạ tự xưng là cán bộ Công an hoặc cán bộ cơ quan nhà nước.

Lực lượng Công an khẳng định không thực hiện việc yêu cầu người dân xác thực dữ liệu cá nhân, cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc hướng dẫn cài đặt phần mềm thông qua các cuộc gọi điện thoại và mạng xã hội.

Người dân cần lưu ý một số nguyên tắc để bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân: Không cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân, mã OTP, mật khẩu hoặc thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn.

Không truy cập các đường link lạ, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc theo hướng dẫn của người gọi điện. Không làm theo yêu cầu chuyển tiền hoặc thực hiện các giao dịch tài chính khi chưa xác minh rõ danh tính người liên hệ. Khi nhận được cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn, cần chủ động ngắt máy và liên hệ trực tiếp với cơ quan Công an nơi gần nhất để kiểm tra thông tin.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, việc chủ động nhận diện thủ đoạn, không cung cấp thông tin bảo mật và kịp thời trình báo khi phát hiện dấu hiệu bất thường là những biện pháp quan trọng giúp người dân phòng tránh các vụ lừa đảo, bảo vệ tài sản của bản thân và gia đình.