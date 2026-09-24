Lựa chọn nhà đầu tư cung cấp xăng dầu hàng không tại Điện Biên

Toàn cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện việc xây dựng và kinh doanh dịch vụ cung cấp xăng dầu hàng không tại Cảng Hàng không Điện Biên. Theo quy hoạch đã được xác định, khu cấp nhiên liệu tại Cảng Hàng không Điện Biên bố trí tại khu đất diện tích 10.750m², phía đầu Tây khu hàng không dân dụng.

Từ tháng 1/2026, Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ cung cấp xăng dầu hàng không tại Cảng Hàng không Điện Biên. Tuy nhiên, quá trình mời thầu, kể cả thời gian gia hạn mời thầu, không có nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu. Đến nay, dự án chưa tổ chức lựa chọn lại nhà đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú phát biểu tại cuộc họp.

Các khó khăn chủ yếu do quy mô thị trường nhiên liệu hàng không tại Cảng Hàng không Điện Biên còn nhỏ. Số lượng hãng hàng không, đường bay và tần suất khai thác còn hạn chế. Một số chuyến bay có xu hướng tiếp nhiên liệu tại Cảng Hàng không Nội Bài, làm giảm nhu cầu tra nạp tại Điện Biên. Khoảng cách vận chuyển nhiên liệu đến Điện Biên xa, chi phí logistics cao… dẫn đến việc các doanh nghiệp cung cấp nhiên liệu hàng không chưa tham gia dự thầu trong đợt lựa chọn nhà đầu tư.

Một số ý kiến nhấn mạnh sự cần thiết của việc đầu tư công trình cung cấp nhiên liệu hàng không tại Điện Biên và phương án tháo gỡ khó khăn để triển khai cung cấp nhiên liệu tại Cảng Hàng không Điện Biên thời gian tới.

Cuộc họp kết nối trực tuyến từ điểm cầu Điện Biên đến các đơn vị.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục quan tâm, chỉ đạo công tác quy hoạch giao thông, xây dựng nói chung, đặc biệt đến quy hoạch hàng không. Cục Hàng không Việt Nam phối hợp với ACV nghiên cứu phương án đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, đơn vị khai thác hoặc phương án cho thuê lại đất, cho thuê khai thác công trình phù hợp quy định pháp luật.

Đề nghị ACV nghiên cứu phương án trực tiếp đầu tư công trình, sau đó cho thuê, hợp tác khai thác hoặc cho thuê lại đất để đầu tư; tiếp tục đầu tư hạ tầng kỹ thuật kết nối tới khu vực quy hoạch công trình cung cấp xăng dầu hàng không… nhằm góp phần vào sự phát triển của tỉnh Điện Biên.