Lựa chọn Người có uy tín cần bảo đảm tính kế thừa, ổn định: Công khai, dân chủ, lấy sự tín nhiệm của cộng đồng làm cơ sở

Nhờ có sự quan tâm của chính quyền và đội ngũ Người có uy tíny đã tích cực vận động Nhân dân đoàn kết, phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa, góp phần vào sự phát triển của địa phương - Ảnh Thu Hiền

Người có uy tín sẽ tiếp tục cống hiến nếu được tín nhiệm

Thôn Vàng, xã Gia Phú được sáp nhập với thôn Tiến Lợi. Sau sắp xếp, toàn thôn có 436 hộ, 1.796 nhân khẩu, trong đó đồng bào DTTS chiếm đa số, chủ yếu là dân tộc Tày. Gần 10 năm được bà con tín nhiệm bầu làm Người có uy tín, ông La Văn Ðại cho rằng, việc sáp nhập thôn bản sẽ tạo thêm nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư cơ sở hạ tầng và nâng cao đời sống người dân.

Tuy nhiên, địa bàn rộng, dân cư đông hơn cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ Người có uy tín. Thôn Vàng trước sáp nhập có 252 hộ, nay số hộ và dân số tăng gần gấp đôi. “Sau khi sáp nhập, thôn Vàng chỉ còn 1 Người có uy tín. Dù tuổi đã cao, năm nay tôi 64 tuổi, nhưng nếu tiếp tục được bà con tín nhiệm, tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ”, ông Ðại tâm sự.

Tại thôn An Thành, xã Gia Phú, sau sáp nhập từ 3 thôn Bản Cam, Khe Luộc và An Thành, địa bàn có 285 hộ, hơn 1.000 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Xa Phó (nhóm địa phương thuộc dân tộc Phù Lá), Dao. Hiện, thôn có 3 Người có uy tín. Anh Lù Văn Thắng, Người có uy tín của thôn cho biết, địa phương đang chờ hướng dẫn để tổ chức bình chọn lại theo quy định.

“Hiện nay, tôi đang kiêm nhiệm nhiều công việc, vừa là Phó Bí thư Chi bộ thôn, Trưởng thôn, Chi Hội trưởng Chi hội Nông dân. Nếu được bà con tiếp tục tín nhiệm, bầu làm Người có uy tín, tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ”, anh Thắng cho biết.

Cần lựa chọn đúng người, đúng vai trò

Một góc nhà đồng bào vùng cao Bản Cam - Ảnh: Thu Hiền

Ông Nguyễn Hữu Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Gia Phú cho biết, xã hiện có 24 thôn, bản, trong đó 19 thôn thuộc vùng đồng bào DTTS. Ðịa phương dự kiến tổ chức bình chọn Người có uy tín tại các thôn, bản theo hướng công khai, dân chủ, lấy sự tín nhiệm của cộng đồng làm cơ sở.

Trước sáp nhập, xã Nghĩa Ðô có 31 thôn, bản; sau sắp xếp còn 18 thôn, bản với 31 Người có uy tín. Ðể chuẩn bị cho việc bình chọn lại, xã đã rà soát, đánh giá hoạt động của đội ngũ Người có uy tín tại các thôn, bản trước sáp nhập, qua đó xem xét mức độ tín nhiệm và khả năng tiếp tục phát huy vai trò trong giai đoạn mới.

Ông Ðỗ Văn Lưu, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Ðô, cho rằng, Người có uy tín là lực lượng quan trọng ở cơ sở, góp phần vận động Nhân dân phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo đảm an ninh trật tự và tăng cường đoàn kết cộng đồng. Vì vậy, sau sáp nhập, việc lựa chọn đội ngũ này cần bảo đảm tính kế thừa, ổn định và phù hợp với thực tế từng địa bàn.

“Việc lựa chọn phải dân chủ, công khai, khách quan, lấy sự tín nhiệm thực chất của cộng đồng dân cư làm cơ sở; không lựa chọn chỉ dựa trên chức vụ, tuổi tác hoặc quan hệ cá nhân. Ðặc biệt, sau sáp nhập, địa bàn rộng hơn, dân cư đông hơn, thành phần cộng đồng đa dạng hơn nên cần chú trọng những Người có uy tín thực sự, có khả năng tập hợp, vận động và kết nối Nhân dân”, ông Lưu nhấn mạnh.

Toàn tỉnh Lào Cai hiện có 2.288 Người có uy tín. Thời gian qua, đội ngũ này đã tích cực vận động Nhân dân đoàn kết, phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa, chấp hành chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần vào sự phát triển của địa phương.

Ðể có cơ sở triển khai chính sách đối với Người có uy tín sau sắp xếp thôn, bản, Sở Dân tộc và Tôn giáo đang xây dựng đề án, hướng dẫn trình UBND tỉnh ban hành. Ðây là cơ sở để các địa phương tổ chức bình chọn, bảo đảm lựa chọn được những người thực sự tiêu biểu, có khả năng kết nối các khu dân cư, dòng họ, dân tộc và các nhóm cộng đồng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.