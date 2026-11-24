Đảm bảo tính khách quan, khoa học

Thực hiện Nghị quyết số 60-NQ/TW, ngày 12-4-2025 và Nghị quyết số 202/2025/QH15, ngày 12-6-2025 của Quốc hội, từ ngày 1-7-2025, tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang hợp nhất, lấy tên là tỉnh Tuyên Quang. Trước hợp nhất, mỗi địa phương đều ghi dấu những trang sử vẻ vang với mốc thành lập chi bộ Đảng đầu tiên khác nhau: ngày 20-3-1940 thành lập Chi bộ Mỏ Than, Tuyên Quang và ngày 25-12-1945 thành lập Chi bộ cơ quan công sở, Hà Giang.

Việc tồn tại song song hai mốc thời gian truyền thống đặt ra yêu cầu phải rà soát, thẩm định khoa học để lựa chọn một dấu mốc chung làm ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh. Đây không đơn thuần là việc xác định một mốc thời gian hành chính mà là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa sâu sắc nhằm bảo đảm tính kế thừa, tính lịch sử và sự thống nhất trong công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh cũng như công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng.

Nhân dân trên địa bàn phường Minh Xuân tham quan Di tích địa điểm thành lập Chi bộ Mỏ Than.

Theo TS. Bùi Hữu Thêm, Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh, sự ra đời của tổ chức Đảng là bước ngoặt mở đường, đưa phong trào cách mạng của quần chúng Nhân dân từ tự phát sang tự giác, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc lựa chọn mốc thời gian cần đưa vào dòng chảy thống nhất trên nguyên tắc tôn trọng lịch sử.

Để xác định được ngày truyền thống, trước tiên cần bám sát hướng dẫn của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo Hướng dẫn số 28-HD/BTGDVTW ngày 09-7-2026 của Trung ương ưu tiên mốc thời gian sớm nhất trong các đơn vị trước sắp xếp. Bên cạnh đó, cũng cần tham khảo, nghiên cứu, đối chiếu các nguồn sử liệu liên quan nhằm đảm bảo tính khách quan, khoa học.

Đồng tình với chủ trương này, đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 8, phường Minh Xuân khẳng định, sau khi hợp nhất tỉnh, việc lựa chọn một mốc thời gian chung làm ngày truyền thống là hết sức cần thiết để bảo đảm tính thống nhất trong toàn Đảng bộ. Theo bà, việc xác định đúng điểm khởi nguồn không chỉ tôn trọng sự thật lịch sử mà còn tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, giúp thế hệ trẻ hiểu rõ cội nguồn cách mạng của quê hương để tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống đoàn kết trong giai đoạn mới.

Tạo đồng thuận, khơi dậy tự hào

Thực hiện văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn của Trung ương về xác định ngày truyền thống, ngày thành lập sau sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, trên cơ sở đối chiếu tư liệu lịch sử và quy định liên quan, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề xuất chọn ngày 20-3-1940, ngày thành lập Chi bộ Mỏ Than làm ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Tuyên Quang sau hợp nhất.

Theo đồng chí Ngụy Văn Thận, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, dấu mốc ngày 20-3-1940 phản ánh trung thực điểm khởi đầu của phong trào cách mạng tại Tuyên Quang. Đó cũng là cơ sở cho sự thành lập của Ban Cán sự Đảng tỉnh Tuyên Quang giữa năm 1941 và sau này là Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang. Dưới sự lãnh đạo của Đảng mà hạt nhân ban đầu là Chi bộ Mỏ Than, phong trào cách mạng ở Tuyên Quang phát triển ngày càng mạnh mẽ, rộng khắp. Đây chính là một trong những điều kiện tiên quyết để Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định chuyển từ căn cứ Cao Bằng về Tân Trào và chọn Tuyên Quang làm Thủ đô Khu Giải phóng để lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đi đến thắng lợi.

Về việc lựa chọn mốc thời gian, đồng chí Ngụy Văn Thận cũng thông tin thêm, qua trao đổi với các hội viên Câu lạc bộ Tân Trào, nhiều ý kiến thống nhất lấy mốc thời gian của tổ chức Đảng được thành lập sớm hơn, có căn cứ lịch sử rõ ràng và lựa chọn ngày thành lập Chi bộ Mỏ Than 20-3-1940 là hợp lý.

Theo chị Hoàng Thị Nhung, chuyên viên phụ trách công tác tuyên giáo, Ban Xây dựng Đảng xã Hoàng Su Phì, Hướng dẫn số 28-HD/BTGDVTW quy định việc lựa chọn phải kế thừa truyền thống của các đơn vị trước sắp xếp và ưu tiên mốc thời gian sớm nhất. Chi bộ Mỏ Than ra đời sớm hơn Chi bộ cơ quan công sở Hà Giang 5 năm 9 tháng nên hoàn toàn phù hợp tiêu chí này.

Thông tin thêm về việc đề xuất phương án chọn ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên, đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, trên cơ sở rà soát hồ sơ lịch sử, pháp lý và tham khảo tài liệu lịch sử Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang trước hợp nhất, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề xuất chọn mốc thành lập Chi bộ Mỏ Than.

Hiện nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục triển khai lấy ý kiến cán bộ, đảng viên cùng các cơ quan, ban, ngành, nhà khoa học, chuyên gia. Đồng thời trân trọng tiếp nhận các ý kiến đóng góp hoặc đề xuất phương án khác có kèm theo cơ sở pháp lý cụ thể để đảm bảo khách quan, thuyết phục. Việc lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm phát huy dân chủ, tạo đồng thuận cao trong toàn thể Nhân dân.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến rộng rãi cùng kết quả đối chiếu, thẩm định tư liệu lịch sử, việc lựa chọn ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh bảo đảm được thực hiện công bằng, khách quan, khoa học. Khi cội nguồn truyền thống được đặt đúng vị trí trong dòng chảy lịch sử chung, niềm tự hào cách mạng sẽ tiếp tục được bồi đắp, chuyển hóa thành sức mạnh nội sinh để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang vững bước thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.