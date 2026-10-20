Lựa chọn mang lại hạnh phúc cho Nhật Kim Anh

Mới đây, Nhật Kim Anh chia sẻ đoạn clip ghi lại những khoảnh khắc biểu diễn trong vở kịch Cuốn Truyện Bị Đốt, kèm lời tâm sự đầy xúc động sau buổi diễn tại Hà Nội. Nữ diễn viên cho biết điều khiến cô hạnh phúc nhất khi làm nghệ thuật là những cảm xúc mình gửi gắm trên sân khấu được khán giả thấu hiểu, đồng thời tìm thấy sự đồng cảm qua câu chuyện của nhân vật.

“Có lẽ, điều hạnh phúc nhất của một người nghệ sĩ không phải là được đứng dưới ánh đèn rực rỡ, mà là khi những cảm xúc mình gửi gắm trên sân khấu được ai đó thấu hiểu, khi nỗi đau của nhân vật chạm đến một trái tim, và khi những điều tưởng chừng chỉ thuộc về một câu chuyện lại tìm được sự đồng cảm trong lòng khán giả”, Nhật Kim Anh viết.

Nhật Kim Anh biểu diễn trong vở kịch Cuốn Truyện Bị Đốt.

Nữ diễn viên gửi lời cảm ơn khán giả Hà Nội đã dành thời gian theo dõi vở diễn, lặng im trước những khoảnh khắc xúc động và dành tặng các nghệ sĩ những tràng pháo tay khi câu chuyện khép lại. Theo Nhật Kim Anh, chính tình cảm ấy giúp cô thêm trân trọng con đường nghệ thuật đã lựa chọn, để sau nhiều năm, trái tim vẫn thổn thức mỗi khi được hóa thân vào nhân vật và đứng trước khán giả.

Đáng chú ý, Cuốn Truyện Bị Đốt đánh dấu sự trở lại sân khấu kịch của Nhật Kim Anh sau khoảng 10 năm vắng bóng. Trong quãng thời gian đó, nữ nghệ sĩ chủ yếu hoạt động ở lĩnh vực phim ảnh, kinh doanh và chăm sóc gia đình. Việc tái xuất sân khấu vì thế trở thành dấu mốc đáng nhớ trong hành trình làm nghề của cô.

Ở lĩnh vực truyền hình, Nhật Kim Anh từng ghi dấu ấn với vai Thị Bình trong Tiếng Sét Trong Mưa, bên cạnh nhiều tác phẩm như Gieo Gió, Lưới Trời và Vua Bánh Mì. Trên màn ảnh rộng, cô cũng tham gia các phim Long Thành Cầm Giả Ca, Cạm Bẫy - Hơi Thở Của Quỷ và Vong Nhi. Dù hoạt động ở nhiều lĩnh vực, nữ diễn viên vẫn dành sự trân trọng đặc biệt cho cảm giác được sống cùng nhân vật và kết nối trực tiếp với khán giả.

Nhật Kim Anh.

Trong Cuốn Truyện Bị Đốt, Nhật Kim Anh đảm nhận vai Thắm, một nữ thanh niên xung phong mang trong mình những tổn thương và ký ức gắn với chiến tranh. Nhân vật có chiều sâu tâm lý, đòi hỏi diễn viên thể hiện những giằng xé nội tâm và nỗi đau được giữ lại qua năm tháng. Đây cũng là cơ hội để Nhật Kim Anh thử sức với hình thức biểu diễn trực tiếp, nơi cảm xúc phải được truyền tải trọn vẹn trong từng phân đoạn.

Vở diễn do NSND Hồng Vân đạo diễn, với sự tham gia của các nghệ sĩ như NSƯT Ốc Thanh Vân và những diễn viên khác. Tác phẩm khai thác những mất mát, ám ảnh của con người sau chiến tranh, qua đó đặt ra những suy ngẫm về ký ức, tình người và những tổn thương không dễ gọi thành tên.

Sau những suất diễn tại TP.HCM, Cuốn Truyện Bị Đốt tiếp tục được giới thiệu tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng. Sự đón nhận của khán giả tại thủ đô là nguồn động viên với Nhật Kim Anh trong lần trở lại sân khấu sau một thập kỷ.

Ở tuổi 41, Nhật Kim Anh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật bên cạnh công việc kinh doanh và chăm sóc hai con. Năm 2026, cô còn có dự án điện ảnh Mẹ Mìn. Việc đồng thời trở lại sân khấu và tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh cho thấy nữ nghệ sĩ vẫn dành nhiều tâm huyết cho con đường nghệ thuật đã theo đuổi.