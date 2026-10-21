Lựa chọn không thay đổi của nghệ sĩ Hồng Đào

Ngoài đời, Hồng Đào thường tạo thiện cảm bởi sự gần gũi và cách trò chuyện nhẹ nhàng. Tuy nhiên, khi bước lên màn ảnh, chị nhiều lần đảm nhận những nhân vật khiến người thân phải chịu áp lực. Trong Mai, nữ nghệ sĩ vào vai bà Đào, mẹ của Bình do Tuấn Trần thủ vai. Nhân vật có cách ứng xử sắc sảo, đặt ra những kỳ vọng và tạo nên không ít trở ngại cho mối quan hệ tình cảm của con trai. Dù thời lượng xuất hiện không quá lớn, Hồng Đào vẫn để lại dấu ấn nhờ lối diễn tự nhiên, có duyên nhưng cũng đủ sức tạo ra những tình huống căng thẳng.

Sau lần hợp tác trong Mai, Hồng Đào và Phương Anh Đào tiếp tục tái hợp trong Ngày Con Còn Mẹ. Nếu trước đó, cả hai là mẹ chồng và nàng dâu hụt, lần này họ trở thành mẹ con ruột. Sự thay đổi về quan hệ nhân vật tạo thêm thử thách cho hai diễn viên, đặc biệt khi câu chuyện mới đặt trọng tâm vào những tổn thương tích tụ giữa các thế hệ trong một gia đình.

Hồng Đào và lựa chọn diễn xuất quen thuộc qua những vai diễn gai góc. Ảnh: FBNV

Trong phim, Hồng Đào đảm nhận vai bà Tím, người mẹ có sự thiên vị rõ rệt dành cho con trai Pháo, trong khi Mây do Phương Anh Đào thủ vai lại cảm thấy mình không được quan tâm đúng mức. Sự bất bình đẳng thể hiện qua những điều tưởng chừng rất đời thường: bà Tím sẵn sàng hỗ trợ con trai mở công ty, mua xe nhưng cách đối xử với con gái lại khiến Mây cảm thấy bị bỏ lại phía sau. Những khác biệt ấy dần tích tụ, biến tình cảm gia đình thành nguồn cơn của sự ấm ức và khoảng cách.

Một chi tiết đáng chú ý là hình ảnh Mây gấp hạc giấy sau mỗi lần tổn thương. Những con hạc được tích lại trong lọ thủy tinh như dấu vết của các cảm xúc không thể giãi bày, đồng thời gợi ra câu hỏi về những gì cô gái đã trải qua. Liệu Mây thực sự là người con bị mẹ bỏ quên, luôn sống trong cảm giác thua thiệt, hay những mâu thuẫn còn bắt nguồn từ tính cách và cách ứng xử của chính cô? Khi câu chuyện chưa được hé lộ đầy đủ, những chi tiết này vẫn để ngỏ nhiều khả năng, thay vì đưa ra kết luận một chiều về bất kỳ nhân vật nào.

Việc tiếp tục đảm nhận vai người mẹ khó tính cho thấy Hồng Đào không ngại khai thác những mặt thiếu hoàn hảo của hình tượng người phụ nữ trong gia đình. Nhân vật của chị không đơn thuần là người mẹ nghiêm khắc, mà còn đại diện cho cách yêu thương có thể trở thành áp lực khi đi kèm sự thiên vị, kỳ vọng và thiếu thấu hiểu. Đây cũng là dạng vai đòi hỏi diễn viên phải giữ được sự phức tạp trong tâm lý, tránh biến nhân vật thành một chiều tốt hoặc xấu.

Hồng Đào gây ấn tượng với vai bà Đào trong Mai.

Bên cạnh Mai, Hồng Đào còn ghi dấu ấn qua Thưa Mẹ Con Đi, Chị Dâu và Mang Mẹ Đi Bỏ, cho thấy khả năng đảm nhận nhiều sắc thái nhân vật khác nhau. Chị cũng từng góp mặt trong series Mỹ Beef, mở rộng trải nghiệm diễn xuất ngoài thị trường Việt Nam. Thành tích và sự bền bỉ ấy cho thấy nữ nghệ sĩ vẫn tìm được cơ hội làm mới mình sau nhiều thập niên hoạt động nghệ thuật.

Ở tuổi ngoài 60, Hồng Đào vẫn giữ được sức hút nhờ lối diễn tiết chế và khả năng tạo chiều sâu cho nhân vật. Việc tiếp tục chọn những vai diễn có phần khắc nghiệt không đồng nghĩa chị chỉ đóng khung trong một hình tượng, mà có thể xem là cách khai thác những mâu thuẫn gần gũi của đời sống. Với Ngày Con Còn Mẹ, điều đáng chờ đợi không chỉ là màn tái hợp cùng Phương Anh Đào, mà còn là cách Hồng Đào lý giải một người mẹ có thể yêu thương con nhưng vẫn vô tình gây ra những tổn thương khó hàn gắn.