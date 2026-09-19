Lựa chọn hưu trí tự nguyện trước áp lực già hóa
Già hóa dân số nhanh đang đặt ra yêu cầu mở rộng các giải pháp bảo đảm thu nhập sau tuổi lao động. Trong khi đó, tỷ lệ người đang nhận lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hàng tháng còn hạn chế, cho thấy khoảng trống tài chính khi về già còn khá lớn. Hưu trí tự nguyện được kỳ vọng sẽ góp thêm một lớp bảo đảm thu nhập cho người lao động, mở ra hướng tiếp cận mới trong chính sách phúc lợi của doanh nghiệp.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/lua-chon-huu-tri-tu-nguyen-truoc-ap-luc-gia-hoa-418364.htm