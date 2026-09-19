Lựa chọn hưu trí tự nguyện trước áp lực già hóa

Hôm nay, Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông; nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C. So với những ngày mưa lớn vừa qua, mưa đã giảm, tuy nhiên người dân vẫn cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.