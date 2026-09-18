Lựa chọn đúng đắn giúp Kiều Minh Tuấn và Lan Phương hạnh phúc sau 10 năm

Mười năm sau lần đứng chung khung hình trong Những Nàng Bầu Hành Động, Kiều Minh Tuấn và Lan Phương bất ngờ tái hợp ở Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng. Nếu lần hợp tác trước hai người gắn với màu sắc tình cảm, hài hước và từng vào vai một cặp vợ chồng, cuộc hội ngộ năm 2026 lại đưa cả hai bước vào thế giới kinh dị dân gian đầy ám ảnh.

Lựa chọn ấy sau cùng mang tới một kết quả đặc biệt. Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng khép lại hành trình phòng vé với khoảng 201 tỷ đồng, trở thành phim kinh dị Việt có doanh thu cao nhất ở thời điểm xác lập thành tích. Tác phẩm cũng thu hút khoảng 2,5 triệu lượt khán giả, biến màn tái hợp của Kiều Minh Tuấn và Lan Phương thành một trong những dấu mốc đáng chú ý của điện ảnh Việt năm 2026.

Sau 10 năm kể từ Những Nàng Bầu Hành Động, Kiều Minh Tuấn và Lan Phương tái hợp trong Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng và cùng đón cột mốc doanh thu hơn 200 tỷ đồng.

Với Kiều Minh Tuấn, đây là lần đầu nam diễn viên đảm nhận vai chính trong một phim kinh dị. Nhân vật Còn là một pháp sư tập sự phải đối diện những thế lực siêu nhiên, đồng thời trải qua hàng loạt giằng xé liên quan tới gia đình. Vai diễn khá xa hình ảnh hài hước từng tạo nên thương hiệu cho Kiều Minh Tuấn, buộc nam diễn viên tiết chế biểu cảm và dựa nhiều hơn vào ánh mắt, khoảng lặng cùng chuyển biến tâm lý.

Trong khi đó, Lan Phương tiếp tục nối dài mối duyên với dòng phim kinh dị bằng vai Sáy. Nhân vật không chiếm toàn bộ thời lượng nhưng có những phân đoạn mạnh về cảm xúc, với trạng thái bất ổn, tạo hình nhợt nhạt và những khoảnh khắc mất kiểm soát. Sau Kẻ Ăn Hồn, màn xuất hiện trong Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng tiếp tục cho thấy Lan Phương không ngại những vai diễn phải thay đổi mạnh về ngoại hình lẫn trạng thái tâm lý.

Lan Phương tiếp tục mối duyên với dòng phim kinh dị khi hóa thân thành Sáy, nhân vật có tạo hình và trạng thái tâm lý khác biệt.

Điểm thú vị nằm ở việc Kiều Minh Tuấn và Lan Phương không tìm cách lặp lại cảm giác của lần hợp tác cách đây một thập kỷ. Khi ấy, hai nghệ sĩ từng vào vai vợ chồng trong Những Nàng Bầu Hành Động, sau đó còn cùng thực hiện bộ ảnh Tình yêu người lính năm 2015. Sự ăn ý từ ánh mắt đến cách tung hứng từng khiến họ được khán giả chú ý.

Mười năm sau, mối quan hệ trên màn ảnh được thay đổi hoàn toàn. Kiều Minh Tuấn và Lan Phương đứng trước nhau trong những cảnh nặng nề hơn, thậm chí mang màu sắc bi kịch và tâm linh. Những màn đối thoại căng thẳng, trạng thái dồn nén và các phân cảnh đối đầu giúp cả hai cho thấy sự trưởng thành nghề nghiệp sau quãng thời gian dài đi trên những hành trình riêng.

Kiều Minh Tuấn lần đầu đảm nhận vai chính trong một phim kinh dị với nhân vật Còn, pháp sư tập sự bị cuốn vào những biến cố mang màu sắc tâm linh.

Sự thoải mái giữa Kiều Minh Tuấn và Lan Phương còn được thể hiện ở hậu trường. Trong một đoạn video được Lan Phương chia sẻ, nữ diễn viên hài hước viết về việc mất ba tiếng hóa trang để đi "hẹn hò" giữa Hang Dơi. Dù xuất hiện với gương mặt hóa trang trắng bệch, Lan Phương vẫn trò chuyện tự nhiên cùng bạn diễn. Kiều Minh Tuấn còn vui vẻ khen nữ diễn viên "xinh quá" và "dễ thương quá", tạo nên khoảnh khắc đối lập với bầu không khí căng thẳng trên phim.

Thành công của dự án càng có ý nghĩa với Kiều Minh Tuấn khi trước đó Con Kể Ba Nghe chỉ đạt hơn 55 tỷ đồng, chưa tạo được hiệu ứng phòng vé như kỳ vọng. Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng vì thế trở thành cú trở lại đáng kể, đồng thời là bộ phim đầu tiên có Kiều Minh Tuấn tham gia vượt ngưỡng 200 tỷ đồng.

Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng vượt mốc 200 tỷ đồng, trở thành dấu mốc phòng vé đáng chú ý với cả Kiều Minh Tuấn và Lan Phương.

Với Lan Phương, thành tích này tiếp tục nối dài chuỗi dự án điện ảnh đáng chú ý. Trước đó, nữ diễn viên từng góp mặt trong Kẻ Ăn Hồn với doanh thu hơn 60 tỷ đồng. Việc Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng vượt 200 tỷ cho thấy quyết định trở lại dòng phim kinh dị của Lan Phương tiếp tục đem đến kết quả tích cực về mặt thương mại.

Không chỉ dừng ở thị trường Việt Nam, bộ phim còn được lên kế hoạch phát hành tại nhiều thị trường quốc tế. Đây là bước tiến đáng kể cho một tác phẩm kinh dị khai thác chất liệu dân gian vùng núi phía Bắc, đồng thời mở rộng phạm vi tiếp cận cho dàn diễn viên, trong đó có Kiều Minh Tuấn và Lan Phương.

Sau 10 năm, điều đáng chú ý nhất không đơn thuần nằm ở việc hai diễn viên đứng chung trước ống kính thêm một lần nữa. Kiều Minh Tuấn và Lan Phương đã chọn tái hợp bằng những vai diễn khác hẳn hình ảnh cũ, cùng bước ra khỏi vùng an toàn và cùng hiện diện trong một bộ phim lập kỷ lục mới cho dòng kinh dị Việt.

Sau 10 năm, màn tái hợp của Kiều Minh Tuấn và Lan Phương được ghi dấu bằng những hình tượng mới và cột mốc hơn 200 tỷ đồng tại phòng vé.

Với Lan Phương, màn trở lại này bổ sung thêm một màu sắc đáng nhớ trong hành trình điện ảnh. Với Kiều Minh Tuấn, đó là bước thử sức thành công ở thể loại mới. Và sau một thập kỷ, "trái ngọt" cho lựa chọn tái hợp của Lan Phương cùng Kiều Minh Tuấn được ghi dấu bằng hơn 200 tỷ đồng doanh thu, hàng triệu khán giả và một cột mốc mới tại phòng vé Việt.