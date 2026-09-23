Lựa chọn đúng của nghệ sĩ Việt Hương ở tuổi 50

Xuất phát điểm từ sân khấu, Việt Hương từng được biết đến rộng rãi với hình ảnh nghệ sĩ hài trước khi mở rộng sang truyền hình và điện ảnh. Cô cũng sớm thử sức với web drama, nơi nghệ sĩ có thể chủ động hơn về nội dung, cách phát hành và tiếp cận khán giả. Những dự án như Trật tự mới, Xóm Chùa cho thấy Việt Hương không chỉ tham gia diễn xuất mà còn dành sự quan tâm cho khâu sản xuất.

Khác với phim điện ảnh, web drama không đặt nặng bài toán doanh thu phòng vé. Việt Hương từng chia sẻ rằng điện ảnh có nhiều áp lực hơn bởi khán giả phải bỏ tiền mua vé, trong khi nhà sản xuất phải tính toán kinh phí, nội dung và khả năng thu hồi vốn. Với phim chiếu mạng, nghệ sĩ có thêm không gian để thử nghiệm và đưa sản phẩm đến khán giả dễ dàng hơn.

Việt Hương duy trì sức hút sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Ảnh: FBNV

Dù vậy, Việt Hương không đứng ngoài điện ảnh. Ma Da đánh dấu bước chuyển đáng chú ý khi cô vào vai bà Lệ, người phụ nữ làm nghề vớt xác. Nhân vật này đòi hỏi nữ nghệ sĩ phải tiết chế hơn về biểu cảm, đồng thời thực hiện nhiều cảnh quay dưới nước, khác xa hình ảnh hài quen thuộc.

Đến Chị Dâu, Việt Hương tiếp tục khẳng định khả năng đảm nhận những vai diễn giàu tâm lý. Nhân vật bà Nhị đưa cô đến với nhiều phân đoạn nội tâm và những mâu thuẫn gia đình phức tạp. Vai diễn giúp Việt Hương nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Cánh diều 2025. Bộ phim cũng đạt hơn 113 tỷ đồng doanh thu phòng vé.

Năm 2025, Việt Hương tiếp tục góp mặt trong Cục Vàng Của Ngoại với vai bà Hậu. Tác phẩm thu hơn 82 tỷ đồng, cùng Chị Dâu đưa tổng doanh thu hai bộ phim lên khoảng 195 tỷ đồng. Đến DANAFF 2026, Việt Hương tiếp tục nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai bà Hậu. Những thành tích liên tiếp cho thấy cô đang có một giai đoạn nổi bật về diễn xuất, đặc biệt ở những dạng vai không phụ thuộc vào tiếng cười.

Vai bà Nhị đánh dấu bước chuyển đáng chú ý của Việt Hương.

Thế nhưng, thành công ở điện ảnh không khiến Việt Hương từ bỏ web drama. Ngày 6/7/2026, cô chính thức khai máy Xóm Ăn Sương, dự án web drama mới nhất do đạo diễn Mr. Tô thực hiện, với sự phối hợp sản xuất của EVY Entertainment và A Tô Film. Việt Hương đảm nhận vai chính, bên cạnh một số gương mặt trẻ. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của nữ nghệ sĩ với phim chiếu mạng sau chuỗi dự án điện ảnh tạo được tiếng vang.

Việc tiếp tục làm web drama sau những thành công ở phòng vé cho thấy Việt Hương không xem điện ảnh là con đường duy nhất. Ở tuổi 50, cô duy trì song song nhiều lựa chọn, vừa thử sức với những vai diễn nặng tâm lý trên màn ảnh rộng, vừa tìm không gian sáng tạo linh hoạt hơn qua các dự án chiếu mạng.

Sau hơn ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Việt Hương không còn cần chứng minh bản thân bằng việc xuất hiện ở một lĩnh vực duy nhất. Điện ảnh giúp cô khẳng định thực lực diễn xuất, còn web drama mang đến sự chủ động trong sản xuất và kể chuyện. Chính cách lựa chọn dự án phù hợp thay vì chạy theo một cuộc đua duy nhất giúp nữ nghệ sĩ tiếp tục giữ được màu sắc riêng ở tuổi 50.