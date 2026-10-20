Lựa chọn của diễn viên Phương Oanh sau 1 năm

Sau vai diễn trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, Phương Oanh gần như rút lui khỏi các hoạt động phim ảnh và truyền hình. Không còn xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh hay tham gia các chương trình thực tế với vai trò khách mời như trước, nữ diễn viên chuyển hướng sang những nội dung đời thường trên mạng xã hội. Sau một năm, lựa chọn này vẫn được cô duy trì.

Trước đó, Phương Oanh từng là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình Việt Nam qua nhiều vai diễn tạo được dấu ấn. Bên cạnh diễn xuất, cô còn tham gia các chương trình giải trí, duy trì sự hiện diện trước công chúng. Tuy nhiên, sau những biến cố trong cuộc sống gia đình, nữ diễn viên dần hạn chế hoạt động nghệ thuật. Đến nay, cô vẫn chưa công bố kế hoạch trở lại màn ảnh.

Phương Oanh ghi dấu ấn qua loạt vai diễn trên phim truyền hình Việt Nam. Ảnh: FBNV

Thay vì tiếp tục theo đuổi lịch trình đóng phim, Phương Oanh dành sự chú ý cho cuộc sống cá nhân và phát triển nội dung trên các nền tảng trực tuyến. Đáng chú ý, nữ diễn viên xây dựng hình ảnh gắn với thương hiệu “Góc bếp nàng Ỉn”, nơi cô chia sẻ những video nấu ăn, chuẩn bị bữa cơm gia đình và những khoảnh khắc gần gũi trong sinh hoạt thường ngày.

Các video của Phương Oanh thường xuyên thu hút lượng lớn lượt xem, nhiều nội dung đạt hàng triệu lượt xem. Trên những trang cá nhân sở hữu lượng người theo dõi đông đảo, hoạt động đời thường của nữ diễn viên vẫn nhận được sự quan tâm từ khán giả. Những món ăn được cô chuẩn bị, cách bài trí mâm cơm hay hình ảnh chăm chút cho không gian bếp đều trở thành chất liệu để xây dựng nội dung.

Điểm đáng chú ý là Phương Oanh không cần xuất hiện trong một dự án phim mới để duy trì sức hút. Thay vào đó, cô lựa chọn khai thác những điều thân thuộc với cuộc sống của mình, từ chuyện bếp núc đến những khoảnh khắc bên gia đình. Đây cũng là hướng đi giúp nữ diễn viên duy trì kết nối với khán giả trong khoảng thời gian chưa trở lại hoạt động nghệ thuật.

Phương Oanh lựa chọn tập trung gia đình và xây dựng Bếp nàng Ỉn dưới sự ủng hộ từ khán giả. Ảnh: FBNV

Sự chuyển hướng này cho thấy Phương Oanh đang có cách tiếp cận khác với công việc và hình ảnh cá nhân. Nếu trước đây, khán giả chủ yếu biết đến cô qua các vai diễn trên truyền hình, hiện tại, nội dung đời thường lại trở thành cầu nối giúp nữ diễn viên giữ được sự hiện diện trên mạng xã hội.

Sau một năm vắng bóng màn ảnh, Phương Oanh vẫn chưa có động thái cho thấy cô sắp tái xuất với một dự án phim ảnh cụ thể. Thay vì vội vàng trở lại, nữ diễn viên tiếp tục tập trung vào gia đình và những công việc phù hợp với nhịp sống hiện tại. Lựa chọn ấy giúp cô duy trì sự quan tâm của công chúng theo một cách khác, đồng thời để ngỏ câu hỏi về thời điểm trở lại với diễn xuất trong tương lai.