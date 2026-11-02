Lựa chọn của Châu Tinh Trì và Hồng Kim Bảo ở tuổi ngoài 70

Ở tuổi ngoài 70, Hồng Kim Bảo vẫn góp mặt trong dòng phim hành động với vai Tả Mạn trong Trùng sinh 2, tác phẩm do Mã Dục Kha đạo diễn, ra mắt tại Trung Quốc từ ngày 3.10.2026. Nhân vật này đứng sau một đường dây tội phạm, trở thành đối trọng với những người lần theo manh mối để tìm ra sự thật. Việc tiếp tục nhận vai phản diện cho thấy nghệ sĩ Hong Kong vẫn hiện diện trong các dự án thuộc thể loại gắn với tên tuổi ông suốt nhiều thập niên.

Trước đó, Hồng Kim Bảo đảm nhận vai ông trùm Đại Bảng trong Cửu Long thành trại: Vây thành (2024). Dù không chiếm phần lớn thời lượng, nhân vật vẫn góp phần tạo sức ép cho câu chuyện nhờ phong thái và kinh nghiệm của người diễn viên. Đạo diễn Trịnh Bảo Thụy từng cho biết ông chọn nghệ sĩ vì sự xuất hiện của ông có thể tạo uy thế cho nhân vật. Chấn thương đầu gối cũ khiến Hồng Kim Bảo hạn chế tham gia những cảnh hành động trong các năm gần đây, nhưng ông vẫn mong ê-kíp giữ lại một phần động tác phù hợp thay vì loại bỏ hoàn toàn yếu tố này.

Hồng Kim Bảo.

Trong khi đó, Châu Tinh Trì hiện tập trung vào công việc đạo diễn, biên kịch và sản xuất. Khi được hỏi về khả năng trở lại diễn xuất, ông cho biết chưa có mong muốn đủ mạnh và có thể đang chờ một vai diễn thích hợp. Theo chia sẻ được truyền thông Trung Quốc dẫn lại, khối lượng công việc phía sau máy quay ngày càng lớn, khiến việc cùng lúc viết kịch bản, chỉ đạo và trực tiếp đóng phim trở nên khó khăn. Đây là lựa chọn khác với con đường mà Hồng Kim Bảo đang theo đuổi, đồng thời cho thấy Châu Tinh Trì ưu tiên quyền chủ động sáng tạo, dù cả hai đều có nền tảng sâu rộng trong điện ảnh Hong Kong.

Mối liên hệ giữa hai nghệ sĩ từng được chú ý qua Kung Fu Hustle (2004), tác phẩm đánh dấu một lần Châu Tinh Trì hợp tác với ê-kíp hành động của Hồng Kim Bảo. Bộ phim do Châu Tinh Trì đạo diễn và đóng chính. Hồng Kim Bảo tham gia giai đoạn đầu với vai trò chỉ đạo hành động, nhưng rời dự án giữa quá trình sản xuất; sau đó, Viên Hòa Bình đảm nhận phần việc hoàn thiện. Sự việc từng làm dấy lên đồn đoán về bất đồng giữa hai người, trong đó Châu Tinh Trì không đưa ra lời xác nhận công khai trong những thông tin được nhắc đến ở đây. Điều có thể khẳng định là họ từng cùng tham gia một dự án điện ảnh có dấu ấn lớn, mỗi người đóng góp ở một vị trí khác nhau.

Châu Tinh Trì trong Tuyệt đỉnh Kungfu.

Sự nghiệp của nam nghệ sĩ bắt đầu từ khi còn nhỏ, sau quá trình học kinh kịch và võ thuật tại trường đào tạo của Vu Chiêm Nguyên. Ông đi từ diễn viên nhí, diễn viên đóng thế đến chỉ đạo võ thuật, diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất. Những tác phẩm như The Iron-Fisted Monk, Warriors Two, The Prodigal Son, Winners & Sinners và Wheels on Meals giúp ông xây dựng vị trí trong dòng phim hành động hài. Hồng Kim Bảo cũng ghi dấu qua khả năng kết hợp võ thuật với hài hước, đồng thời góp phần định hình cách dàn dựng các pha hành động của điện ảnh Hong Kong.

Ở giai đoạn sau, Hồng Kim Bảo tiếp tục xuất hiện trong nhiều phim với vai trò diễn viên hoặc chỉ đạo hành động, trong đó có Diệp Vấn, Diệp Vấn 2, Paradox và Cửu Long thành trại: Vây thành. Những đóng góp kéo dài hơn sáu thập niên giúp ông được trao các giải thưởng ghi nhận thành tựu trọn đời của ngành điện ảnh. Việc xuất hiện trong Trùng sinh 2 vì thế không chỉ là một vai diễn mới, mà còn nối dài mối gắn bó của ông với thể loại hành động.

Trong sự nghiệp của Châu Tinh Trì, bước ngoặt đến từ phong cách hài “mo lei tau” cùng loạt phim ăn khách thập niên 1990, trong đó có Thần bài, Đội bóng Thiếu Lâm, Đường Bá Hổ điểm Thu Hương và Vua hài kịch. Sau khi chuyển mạnh sang vai trò đạo diễn, Châu Tinh Trì tiếp tục tạo dấu ấn với Đội bóng Thiếu Lâm, Tuyệt đỉnh Kung Fu, CJ7, Tây Du Ký: Mối tình ngoại truyện và Mỹ nhân ngư. Các tác phẩm này cho thấy Châu Tinh Trì không chỉ xây dựng hình ảnh diễn viên hài mà còn phát triển phong cách kể chuyện riêng ở phía sau máy quay.

Hai nghệ sĩ hiện đại diện cho những cách tiếp tục gắn bó với nghề khác nhau: một người vẫn nhận vai diễn phù hợp, người còn lại ưu tiên phát triển dự án từ hậu trường. Giá trị của nghệ sĩ kỳ cựu không chỉ nằm ở việc trở lại màn ảnh, mà còn ở kinh nghiệm, dấu ấn sáng tạo và ảnh hưởng họ để lại cho thế hệ làm phim tiếp theo.