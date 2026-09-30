Lựa chọn 10 dự án vào vòng chung kết “Dự án khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Thanh Hóa” năm 2026

Theo báo cáo, có 18 dự án lọt vào vòng bán kết cuộc thi. Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo sẽ lựa chọn 10 dự án tiêu biểu, có chất lượng để bước vào vòng chung kết.

Các dự án tham gia cuộc thi được kỳ vọng không chỉ thể hiện khả năng sáng tạo, tư duy kinh doanh của đoàn viên, thanh niên mà còn gắn với khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng sản phẩm đặc trưng và tạo việc làm cho thanh niên.

Kết quả lựa chọn 10 dự án sẽ là cơ sở để Ban Tổ chức tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn các tác giả hoàn thiện dự án, chuẩn bị nội dung thuyết trình và bảo vệ ý tưởng tại vòng chung kết cuộc thi.

Ban Giám khảo đánh giá cao chất lượng của các dự án năm nay.

Cuộc thi được triển khai nhằm tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần sáng tạo, xây dựng và phát triển các ý tưởng, dự án khởi nghiệp; đồng thời phát hiện, hỗ trợ những mô hình có tiềm năng, góp phần thúc đẩy phong trào lập thân, lập nghiệp trong tuổi trẻ.