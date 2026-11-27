Đây đều là những cây có tuổi đời khá cao, sinh trưởng tốt, tán đẹp, quả có mẫu mã và chất lượng nổi bật, thể hiện giá trị của các vùng cây ăn quả trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Văn Đạo, thôn Tân Quang, xã Lục Ngạn bên cây cam của gia đình vừa được xem xét lựa chọn tham gia đấu giá tại Lễ hội trái cây tới đây.

Trước đó, ngày 25/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường giao Trung tâm Khuyến nông chủ trì, phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trung tâm Phát triển Công Thương (Sở Công Thương), Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh cùng cơ quan chuyên môn của UBND các xã: Lục Ngạn, Kiên Lao và phường Chũ tổ chức kiểm tra, rà soát thực tế tại các vườn cây ăn quả. Qua khảo sát, các đơn vị thống nhất lựa chọn 10 cây tiêu biểu để phục vụ hoạt động đấu giá tại lễ hội.

Trong số 5 cây cam được lựa chọn, đáng chú ý có cây cam ngọt 27 năm tuổi của gia đình ông Nguyễn Văn Đạo ở thôn Tân Quang, xã Lục Ngạn. Cây có đường kính tán rộng 7m, cao 5,5m, ước sản lượng 450kg quả; được sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, sinh trưởng tốt, tán cân đối, quả đẹp và có vị ngọt đậm. Cùng chủ vườn này còn có một cây cam ngọt khác, cũng 27 năm tuổi, ước sản lượng 300kg, giá khởi điểm 35 triệu đồng.

Ba cây cam còn lại thuộc các hộ ở xã Lục Ngạn và Kiên Lao. Trong đó, cây cam lòng vàng 30 năm tuổi của ông Lưu Văn Phí ở thôn Tân Quang, có chiều cao 6m, tán rộng 4,8m, ước sản lượng 250kg quả. Hai cây cam của bà Vũ Thị Tân ở thôn Bằng Nương, xã Kiên Lao, lần lượt 15 năm và 12 năm tuổi, đều có tán cân đối, quả vàng đẹp, vị ngọt thanh hoặc ngọt đậm. Giá khởi điểm của 5 cây cam từ 30-50 triệu đồng/cây.

Đối với 5 cây bưởi, điểm nổi bật là có nhiều giống đặc sản, tuổi cây từ 18-20 năm, đều được sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ. Tiêu biểu là cây bưởi đỏ tiến vua 20 năm tuổi của gia đình ông Nguyễn Văn Hữu ở tổ dân phố Bồng Xẻ, phường Chũ. Cây có tán rộng 8,1m, cao 6,2m, ước sản lượng 450kg quả, giá khởi điểm 70 triệu đồng. Cũng tại vườn của gia đình ông Hữu còn có cây bưởi ngọt 18 năm tuổi, sản lượng ước 450kg và cây bưởi Hồng Đào cùng tuổi, có tán rộng 7,7m, giá khởi điểm lần lượt 60 triệu đồng/cây.

Cây bưởi của gia đình ông Nguyễn Văn Hữu, tổ dân phố Bồng Xẻ, phường Chũ được đào khoanh gốc, chuẩn bị mang ra trưng bày, đấu giá tại Lễ hội trái cây Bắc Ninh 2026.

Hai cây bưởi còn lại gồm một cây bưởi ngọt 18 năm tuổi của gia đình ông Trần Đình Én, tổ dân phố Hồ Tân Đức, phường Chũ, ước sản lượng 200kg, giá khởi điểm 50 triệu đồng; một cây bưởi đỏ tiến vua 18 năm tuổi của gia đình ông Nguyễn Văn Hữu, ước sản lượng 300kg, giá khởi điểm 50 triệu đồng.

Theo danh sách được lựa chọn, giá khởi điểm của 10 cây ăn quả do các chủ vườn đề xuất, dao động từ 30-70 triệu đồng/cây. Không chỉ có giá trị về sản lượng và chất lượng quả, những cây cam, bưởi này còn được đánh giá cao bởi tuổi đời, dáng cây, độ rộng tán và quá trình chăm sóc theo tiêu chuẩn hữu cơ.

Danh sách 10 cây này đang được Sở Công Thương trình lãnh đạo UBND thành phố xem xét quyết định lựa chọn tổ chức đấu giá tại Lễ hội trái cây để gây quỹ từ thiện ủng hộ bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, dự kiến diễn ra từ ngày 4 đến ngày 7/12/2026 tại Quảng trường Trung tâm, phường Chũ.