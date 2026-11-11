Lừa 'chạy' viên chức giáo dục, thu 200-300 triệu đồng mỗi hồ sơ

Từ trái qua phải các đối tượng: Nông Thị Bông, Hoàng Ngọc Thái, Hà Thị Lệ, Triệu Thị Tuyết tại cơ quan Công an

Tối 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đã phát hiện đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức “chạy điểm”, “chạy đỗ” trong kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2026, với số tiền liên quan lên đến hàng tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này có 4 đối tượng trọng điểm gồm: Triệu Thị Tuyết (SN 1981), trú tại phường Tân Giang; Hà Thị Lệ (SN 1981), trú tại phường Nùng Trí Cao; Nông Thị Bông (SN 1991), trú tại xã Hạnh Phúc và Hoàng Ngọc Thái (SN 1976), trú tại xã Phục Hòa.

Lợi dụng tâm lý lo lắng thi trượt của các thí sinh, các đối tượng đưa ra thông tin gian dối về việc có mối quan hệ với người trong Sở Nội vụ, có khả năng can thiệp kết quả kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2026. Các đối tượng cam kết “bảo đảm đỗ 100%”, đồng thời hứa hoàn trả tiền nếu thí sinh không trúng tuyển nhằm tạo lòng tin và chiếm đoạt tài sản.

Thông qua nhiều tầng môi giới, các đối tượng thu tiền của nhiều thí sinh, nâng mức giá lên 200-300 triệu đồng mỗi hồ sơ rồi phân chia khoản chênh lệch để hưởng lợi.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Hà Thị Lệ đã nhận 6 tỷ 515 triệu đồng từ 33 trường hợp; Nông Thị Bông nhận 2 tỷ 735 triệu đồng; Hoàng Ngọc Thái thu gom 3 tỷ 190 triệu đồng. Để che giấu hoạt động, các đối tượng còn yêu cầu xóa tin nhắn và tài liệu liên quan đến giao dịch.

Trong các ngày 27 và 28/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã khám xét, thu giữ nhiều hồ sơ, giấy tờ, sổ ghi chép, chứng từ giao dịch ngân hàng và thiết bị lưu trữ dữ liệu liên quan để phục vụ điều tra.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng, xác minh những cá nhân liên quan và làm rõ số tiền bị chiếm đoạt để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan Công an cảnh báo, không có việc bảo đảm trúng tuyển viên chức bằng tiền. Người dân cần cảnh giác trước những lời hứa hẹn “chạy điểm”, “chạy đỗ”, không giao tiền cho các đối tượng môi giới trái phép và kịp thời trình báo khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.