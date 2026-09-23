Lửa bùng cháy ngùn ngụt tại nhà kho nằm ven sông ở khu vực cảng Hà Nội

Camera hiện trường đã ghi lại được những hình ảnh khi hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 14h55 chiều ngày 22/9 trong nhà kho ở 956 Bạch Đằng, phường Hồng Hà, Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy xảy ra tại khu vực kho nằm ven sông gần chân cầu Vĩnh Tuy. Ngọn lửa bùng phát từ kho hàng kết cấu một tầng quây tôn, nơi chứa nhiều loại bánh kẹo và nước giải khát, tạo thành cột khói đen cao vút có thể nhìn thấy từ xa.

Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Hà Nội đã lập tức điều động Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ trên sông phối hợp cùng Đội Phòng cháy chữa cháy khu vực số 7 và số 9 tới hiện trường. Do địa hình đặc thù ven sông, lực lượng chức năng đã phải tính toán phương án tiếp cận thích hợp và tổ chức hút nước trực tiếp từ sông Hồng để dập lửa.

Đến khoảng hơn 15h10 chiều cùng ngày, đám cháy về cơ bản đã được khống chế và ngăn chặn cháy lan. May mắn vụ tai nạn không ghi nhận thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản và hàng hóa bên trong kho đã bị thiêu rụi.

Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường ngay sau vụ hỏa hoạn xảy ra nhằm phục vụ công tác điều tra và làm rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy.