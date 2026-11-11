Lửa bùng cháy dữ dội tại Khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh

Camera hiện trường đã ghi lại được những hình ảnh khi vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 16h50 chiều ngày 10/11 vừa qua tại Công ty ETS, thuộc khu CL6, Khu công nghiệp Yên Phong 2C, tỉnh Bắc Ninh (đối diện nhà máy Amkor).

Theo đó, hỏa hoạn xuất phát từ khu vực mái xốp tầng 2, do công ty có nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa bùng lên dữ dội, khói đen bốc cao kèm theo cả khí độc. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bắc Ninh đã điều động hơn 10 xe chữa cháy từ các khu vực lân cận cùng lực lượng chuyên nghiệp đến hiện trường.

Ngoài ra, 2 xe chữa cháy chuyên dụng của Công ty Samsung Display và Samsung Electronics cũng được huy động tham gia hỗ trợ dập lửa. Nhờ sự phối hợp kịp thời, đến khoảng 18h00 cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế và không để cháy lan sang các phân xưởng khác.

Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát và xử lý tàn dư để ngăn lửa bùng phát trở lại. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản cũng như nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ cháy đang được lực lượng chức năng thống kê, điều tra, làm rõ.