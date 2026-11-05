Lửa bốc lên từ động cơ máy bay trong lúc cất cánh, hành khách hoảng sợ

Đoạn clip lan truyền trên mạng cho thấy một vụ cháy nổ động cơ trên chuyến bay QF1737 dự kiến khởi hành từ sân bay Karratha ở Tây Úc đến Perth vào tối ngày 1/11.

Chiếc Airbus A320-232 dự kiến cất cánh lúc 7h15 tối nhưng đã nhanh chóng được đưa trở lại vị trí đỗ ngay trước khi cất cánh.

Người phát ngôn của Qantas đã xác nhận với news.com.au rằng đã xảy ra "sự cố động cơ".

"Một trong những chuyến bay của chúng tôi đến Perth đã gặp sự cố động cơ ngay trước khi cất cánh từ Karratha vào tối 1/11.

Ngọn lửa bùng phát từ động cơ máy bay Qantas trong lúc cất cánh. Nguồn: 7 News

Phi công của chúng tôi đã tuân thủ các quy trình tiêu chuẩn và máy bay đã hạ cánh an toàn xuống vịnh. An toàn luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi xin lỗi quý khách hàng vì sự bất tiện này và cảm ơn sự thông cảm của quý khách", họ cho biết.

Hành khách trên chuyến bay đã được đưa xuống máy bay an toàn và chuyến bay đã bị hủy.

Hãng hàng không đã bố trí chỗ ở cho các hành khách bị mắc kẹt và khách hàng được đặt chỗ trên chuyến bay tiếp theo vào sáng 2/11.

Được biết, các kỹ sư sẽ kiểm tra máy bay trước khi đưa nó trở lại hoạt động.

Hồi tháng 9 năm nay, một chuyến bay của Qantas từ Queenstown đến Sydney đã gặp sự cố động cơ sau khi cất cánh và phải chuyển hướng đến Christchurch, nơi máy bay hạ cánh an toàn.

Một hành khách trên máy bay cho biết ngọn lửa và tia lửa có thể nhìn thấy từ động cơ chỉ vài giây sau khi cất cánh.

Rory McDonnell, người chia sẻ đoạn video, cho biết chuỗi sự kiện đáng sợ bắt đầu chỉ vài giây sau khi máy bay cất cánh, khi những tiếng va đập liên tiếp vang lên khắp máy bay và hành khách nhận ra có điều gì đó không ổn.

"Đó chắc chắn là một trải nghiệm đáng sợ. Chỉ vài giây sau khi cất cánh, có những tiếng nổ lớn và liên tục, dường như phát ra từ bên dưới máy bay", ông McDonnell nói với NewsWire.

Vào thời điểm đó, người phát ngôn của Qantas cho biết: "Một trong những chuyến bay của chúng tôi đến Sydney đã gặp sự cố động cơ sau khi cất cánh từ Queenstown và máy bay đã chuyển hướng đến Christchurch.

Các phi công của chúng tôi được đào tạo rất bài bản để xử lý những tình huống như thế này và máy bay đã hạ cánh an toàn.

Chúng tôi biết đây là một trải nghiệm khó chịu đối với hành khách và sẽ liên hệ với tất cả khách hàng để hỗ trợ".