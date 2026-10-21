Lừa bán thiên thạch giả, chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng

Quá trình điều tra xác định, qua mạng xã hội, đối tượng N biết có nhiều người tìm mua thiên thạch với giá hàng triệu USD để bán lại kiếm lời.

5 đối tượng tại cơ quan điều tra.

Nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản, N sử dụng một cục chì làm giả viên thiên thạch, sau đó phối hợp với Nguyễn Toàn Thắng (sinh năm 1990), cùng trú tại tổ dân phố Hòa Yên quay video tạo dựng hình ảnh về các tính năng, tác dụng của vật thể này.

Để tạo lòng tin với người có nhu cầu mua, N cùng 4 đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố đóng giả người môi giới, người mua lại thiên thạch với giá cao. Khi người bị hại tin tưởng, các đối tượng yêu cầu đặt cọc tiền. Sau đó, chúng sử dụng các thủ đoạn khiến người bị hại vi phạm các điều khoản đã thỏa thuận như không đến tham gia kiểm tra thiên thạch, không mang tiền đến để chứng minh khả năng tài chính, từ đó chiếm đoạt tiền đặt cọc.

Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã chiếm đoạt của ông Nguyễn Văn T. ở thôn Thân Thượng, xã Yên Trung, thành phố Bắc Ninh 735 triệu đồng.