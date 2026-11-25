Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM cho biết, đã khởi tố 37 bị can liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc chào bán các suất mua căn hộ tại dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt, địa chỉ số 324 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TP. HCM.

Các đối tượng bị khởi tố. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây do Đinh Lê Hồng Quế (SN 1987, trú tại phường Phước Long, TP. HCM) cầm đầu.

Để thực hiện hành vi, Quế cùng Nguyễn Văn Sơn và Lê Văn Khoa thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Bất động sản Brothers Land, đặt trụ sở tại phường Phước Long, sau đó tuyển dụng nhân viên môi giới tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua nhà ở xã hội.

Ngoài ra, Quế còn móc nối với Huỳnh Tiến Đạt và một số môi giới bất động sản bên ngoài nhằm mở rộng mạng lưới chào bán căn hộ tại dự án.

Đáng chú ý, để tạo lòng tin với người mua, Quế đặt làm giả con dấu của Công ty Cổ phần Đức Mạnh, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt, và Sở Xây dựng TP. HCM.

Nhóm này còn làm giả nhiều văn bản mang tên doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước, khiến khách hàng tin rằng đơn vị môi giới được ủy quyền phân phối căn hộ.

Sau đó, các đối tượng đưa ra thông tin về những “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”, “suất kín” để chào mời người có nhu cầu mua nhà.

Khi khách hàng tin tưởng ký hợp đồng, nhóm này yêu cầu nộp từ 150 triệu đến 900 triệu đồng cho mỗi suất dưới danh nghĩa “phí mua suất”, rồi chiếm đoạt số tiền.

Bằng thủ đoạn trên, đường dây đã rao bán hơn 600 suất mua nhà ở xã hội, chiếm đoạt trên 150 tỷ đồng của hơn 600 bị hại. Đến nay, cơ quan điều tra đã trực tiếp làm việc với 121 bị hại để củng cố hồ sơ vụ án.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 31 người về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an tiếp tục khởi tố 2 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ” và 4 bị can về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Qua vụ việc, Công an TP. HCM khuyến cáo người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội cần tìm hiểu kỹ điều kiện, thủ tục mua nhà; trực tiếp xác minh thông tin dự án với chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền trước khi ký hợp đồng và giao tiền.

Đồng thời, người dân cần cảnh giác trước những lời chào mời mua “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”, không chuyển tiền cho các tổ chức, cá nhân không có thẩm quyền, tránh trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo.