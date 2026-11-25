Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố 37 bị can trong đường dây giả danh chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt, địa chỉ số 324 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TP.HCM, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này do Đinh Lê Hồng Quế (sinh năm 1987, trú phường Phước Long, TP.HCM) cầm đầu.

Bằng thủ đoạn giả danh chủ đầu tư, làm giả con dấu, tài liệu và rao bán các suất mua nhà ở xã hội, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt hơn 150 tỷ đồng của hơn 600 người.

Làm giả con dấu chủ đầu tư, rao bán “suất ngoại giao”

Theo cơ quan điều tra, Đinh Lê Hồng Quế cùng Nguyễn Văn Sơn và Lê Văn Khoa thành lập Công ty cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Bất động sản Brothers Land, đặt trụ sở tại phường Phước Long, TP.HCM.

Sau khi thành lập công ty, nhóm này tuyển dụng nhân viên môi giới để tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua nhà ở xã hội.

Đồng thời, Quế móc nối với Huỳnh Tiến Đạt và một số môi giới bất động sản bên ngoài nhằm mở rộng mạng lưới tìm kiếm khách hàng, rao bán các suất mua căn hộ tại dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt.

Để tạo lòng tin, Quế đặt làm giả con dấu của Công ty cổ phần Đức Mạnh, chủ đầu tư dự án, và Sở Xây dựng TP.HCM.

Nhóm đối tượng còn làm giả nhiều văn bản mang tên doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước, khiến người mua tin rằng công ty của Quế được chủ đầu tư ủy quyền phân phối căn hộ.

Đáng chú ý, các đối tượng đưa ra những lời chào mời hấp dẫn như có “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”, “suất kín” tại dự án để thu hút người có nhu cầu mua nhà.

Hơn 600 người bị lừa, mỗi suất mua nhà thu tới 900 triệu đồng

Theo cơ quan công an, sau khi khách hàng tin tưởng ký hợp đồng, các đối tượng yêu cầu nộp số tiền từ 150 triệu đồng đến 900 triệu đồng cho mỗi suất mua căn hộ.

Khoản tiền này được nhóm đối tượng gọi là “phí mua suất” nhà ở xã hội.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, các đối tượng đã chiếm đoạt thay vì thực hiện việc mua bán căn hộ như cam kết.

Bằng thủ đoạn trên, đường dây do Đinh Lê Hồng Quế cầm đầu đã rao bán hơn 600 suất mua nhà ở xã hội, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 150 tỷ đồng của hơn 600 bị hại.

Đến thời điểm thông tin vụ án được công bố, cơ quan điều tra đã trực tiếp làm việc với 121 bị hại để củng cố tài liệu, chứng cứ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố 37 đối tượng liên quan trong vụ án.

Trong đó, 31 đối tượng bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hai đối tượng bị khởi tố tội "Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ" và 4 đối tượng bị khởi tố về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Theo Công an TP.HCM, việc đấu tranh, xử lý các hành vi lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để trục lợi nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đặc biệt là những đối tượng được thụ hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở.

Các đối tượng có vai trò chủ đạo.

Công an cảnh báo thủ đoạn lừa bán suất mua nhà ở xã hội

Từ vụ án trên, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội cần tìm hiểu kỹ điều kiện, thủ tục mua nhà và xác minh thông tin dự án trực tiếp với chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền trước khi ký hợp đồng, giao tiền.

Đặc biệt, người dân cần cảnh giác trước những lời chào mời mua “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”, “suất kín” tại các dự án nhà ở xã hội.

Cơ quan công an khuyến cáo không chuyển tiền “mua suất” cho các cá nhân, tổ chức không có thẩm quyền, đồng thời không tham gia hoặc tiếp tay cho các hành vi làm giả giấy tờ, hợp thức hóa hồ sơ trái quy định.

Công an TP.HCM khẳng định sẽ tiếp tục đấu tranh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo quy định pháp luật.