Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Chí Công (SN 1983, trú tại phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng), để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đỗ Chí Công bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Công đã lợi dụng mối quan hệ quen biết từng làm cộng tác viên mua bán ô tô cho một doanh nghiệp để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, ngày 2/10/2026, Công tự ý lấy một chiếc ô tô Toyota Veloz Cross thuộc sở hữu của công ty đem bán cho anh N.H.L. (trú tại phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) với giá 450 triệu đồng.

Sau khi nhận đủ tiền và bàn giao phương tiện, Công không giao giấy tờ xe cho người mua mà đưa ra lý do đang thực hiện thủ tục rút hồ sơ.

Đến ngày 3/10, biết anh L. có nhu cầu bán lại chiếc xe, Công tiếp tục đưa ra thông tin có khách hàng muốn mua phương tiện với giá 485 triệu đồng, cao hơn 35 triệu đồng so với giá bán trước đó.

Để tạo lòng tin, Công tự lập giấy mua bán xe với một người mua không có thật, chụp ảnh gửi cho anh L. và thông báo khách đã đặt cọc 10 triệu đồng, hẹn đến ngày 11/10 sẽ thanh toán số tiền còn lại.

Tin tưởng những thông tin trên, anh L. đồng ý giao lại chiếc xe để Công đưa cho khách xem.

Tuy nhiên, sau khi nhận lại phương tiện, Công không thực hiện giao dịch mua bán như đã thông báo mà mang chiếc xe trả về công ty. Bằng thủ đoạn này, Công bị xác định đã chiếm đoạt 450 triệu đồng của anh L.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra các quyết định tố tụng đối với Đỗ Chí Công.

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.