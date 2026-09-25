Lừa 7.108 khách hàng, 5 bị cáo cùng lĩnh án chung thân

Tại phiên tòa sơ thẩm, ngày 24/9, HĐXX tuyên phạt các bị cáo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cụ thể, Nguyễn Quang Hoàng (38 tuổi, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI) bị tuyên mức án tù chung thân, phạt bổ sung 100 triệu đồng.

4 bị cáo còn lại cùng lĩnh án tù chung thân gồm: Nguyễn Đỗ Đạt (34 tuổi, Giám đốc tài chính), phạt bổ sung 70 triệu đồng; Trần Thị Mỹ Hạnh (34 tuổi, Trưởng phòng ngân quỹ), phạt bổ sung 50 triệu đồng; Tô Hồng Trà (35 tuổi, Giám đốc Sở giao dịch hội sở), phạt bổ sung 70 triệu đồng và Trần Thị Kiều Trang (38 tuổi, Phó giám đốc Sở giao dịch hội sở), phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Tấn Việt)

Theo cáo trạng, từ tháng 5/2018 đến tháng 11/2024, Công ty GFDI huy động vốn đầu tư thông qua hình thức ký hợp đồng vay tài sản với khách hàng tại TP Đà Nẵng và nhiều tỉnh, TP trên cả nước.

Trong quá trình hoạt động, do đầu tư kinh doanh thua lỗ từ năm 2023, Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo nhân viên cung cấp nhiều thông tin gian dối nhằm tạo niềm tin để khách hàng tiếp tục gửi tiền.

Nguồn tiền khách hàng giao cho Công ty GFDI sau đó được sử dụng không đúng mục đích như tư vấn và cam kết ban đầu. Trong đó, tiền được sử dụng để đầu tư chứng khoán, thanh toán các khoản gốc, lãi của các hợp đồng vay đến hạn và chi phí vận hành công ty.

Để tiếp tục chiêu dụ khách hàng, Hoàng đưa ra mức lãi suất từ 1,5 - 3,5%/tháng. Đến tháng 11/2025, Công ty GFDI cạn tiền, mất khả năng thanh toán, không thể chi trả các hợp đồng vay cho khách hàng. Kết quả điều tra cho thấy Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt của 7.108 khách hàng tổng số tiền hơn 2.407 tỷ đồng.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác. Bên cạnh đó còn tác động xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống vật chất, tinh thần của nhiều bị hại.

HĐXX xác định Nguyễn Quang Hoàng là người khởi xướng, chủ mưu, chỉ đạo hoạt động phạm tội. Hoàng trực tiếp thực hiện các thủ tục thành lập Công ty GFDI và các chi nhánh; đồng thời chỉ đạo quảng bá hình ảnh, đưa thông tin gian dối, xây dựng quy trình tư vấn khách hàng theo kiểu phóng đại quy mô, mức độ sinh lời của các dự án. Hoàng cũng là người chỉ đạo đưa ra các mốc thời hạn vay, lãi suất để thu hút khách hàng và quyết định việc sử dụng dòng tiền huy động được.

Đối với Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Mỹ Hạnh, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang, HĐXX xác định đây là những đồng phạm, có vai trò thực hành tích cực và giúp sức cho Hoàng.

4 bị cáo này giữ nhiều vị trí quan trọng trong hệ thống Công ty GFDI, biết thủ đoạn gian dối, biết Hoàng sử dụng tiền không đúng mục đích cam kết và đầu tư vào chứng khoán nhưng vẫn tham gia thực hiện hành vi phạm tội.

HĐXX cho rằng mặc dù các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ theo điều 51 Bộ luật Hình sự, nhưng tính chất, mức độ, hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng; số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn. Các bị cáo cũng có nhiều tình tiết tăng nặng và đến nay mất hoàn toàn khả năng thanh toán, bồi thường cho các bị hại.

Do đó, HĐXX quyết định áp dụng mức hình phạt cao nhất của điều luật đối với cả 5 bị cáo nhằm xử lý nghiêm hành vi phạm tội.